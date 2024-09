Zutphen biedt sporthal aan voor tijdelijke opvang van honderd asielzoekers

Zutphen stelt een sporthal beschikbaar voor de opvang van asielzoekers. Als het aanmeldcentrum in Ter Apel geen plek voor ze heeft, kunnen zo'n honderd mensen meteen naar de Hanzehal worden gebracht. Die is vanaf nu een week lang beschikbaar.

Na berichtgeving van Omroep Gelderland laat de gemeente Zutphen weten dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) afgelopen weekeinde heeft gevraagd om een noodopvang achter de hand te houden. "De verwachting is dat het aanmeldcentrum in de loop van de week weer zijn maximum kan bereiken. Er ligt nu nog geen concreet verzoek om daadwerkelijk mensen op te vangen", aldus de gemeente.

Eerder schoot de gemeente Stadskanaal al te hulp om asielzoekers op te vangen:

1:08 Stadskanaal stelt sporthal beschikbaar voor asielzoekers Ter Apel

COA moet balans nog opmaken

Het COA meldt in een reactie dat het nog geen beeld voor de komende dagen heeft, en dat het dus niet kan zeggen of het weer krap dreigt te worden in Ter Apel. "We moeten de balans nog opmaken. Het is al maanden spannend, maar er zijn gradaties van spannendheid", zegt een woordvoerster. Het is ook nog niet bekend of meer gemeenten de vraag hebben gekregen om een opvang beschikbaar te houden.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP