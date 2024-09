Geen asielzoekerscentrum bij ‘t Harde door strenge stikstofregels

Bij het Gelderse dorp ‘t Harde komt tóch geen asielzoekerscentrum. De regels rondom stikstofuitstoot en de bescherming van natuur hebben roet in het eten gegooid. De gemeente Oldebroek liet dinsdag weten dat de plannen hierdoor niet haalbaar zijn. De aankondiging zorgde eerder voor flink wat onrust in het dorp.

Het plan was om ongeveer driehonderd asielzoekers op te vangen net buiten ‘t Harde, op een terrein tussen de A28 en de Bovendwarsweg. Dat terrein ligt pal naast de Veluwe, een beschermd natuurgebied, en in de buurt van een schietterrein van Defensie. De natuurregels vormen een te groot obstakel voor de vergunningaanvraag, aldus de gemeente. Ook het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft na vijftien maanden overleg de stekker uit het project getrokken.

Hotels in de Veluwe zaten aan het begin van het vakantieseizoen volgeboekt met asielzoekers:

2:08 Asielzoekers brengen vakantieseizoen Veluwe in gevaar

Onrust

Burgemeester Tanja Haseloop-Amsing geeft aan dat de periode behoorlijk onrustig was voor zowel de gemeente als de inwoners. De gemeente Oldebroek uitte eerder dit jaar al kritiek op het COA omdat cruciale informatie niet op tijd werd aangeleverd, wat volgens hen bijdroeg aan de negatieve beeldvorming.

Vergelijkbare situaties deden zich voor in andere delen van Nederland. Eerder dit jaar werd een noodopvang in Petten gesloten vanwege stikstofuitstoot, en ook in Nieuw-Milligen werden plannen voor opvanglocaties geschrapt om dezelfde reden.

Hart van Nederland/ANP