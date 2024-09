Asielzoekers geven inkijkje in azc: 'Willen bijdragen aan maatschappij'

Op Burendag stonden de deuren van 130 asielzoekerscentra in Nederland wagenwijd open. Ook het azc in Leersum, dat dit jaar 35 jaar bestaat, deed mee en verwelkomt nieuwsgierige bezoekers. Voor veel buurtbewoners bleek het een unieke kans om kennis te maken met de mensen achter de voordeur van het azc.

"Je komt hier niet zomaar, dus ik dacht: laat ik eens een kijkje nemen", zegt een van de bezoekers. In Leersum lijkt het samenleven tussen asielzoekers en de lokale gemeenschap goed te verlopen. "We zorgen met en voor elkaar", vertelt de locatiemanager van het azc. Bewoners van het centrum koken voor ouderen in het dorp en jongeren werken in de lokale Albert Heijn. "We mogen meedoen en doen ook mee."

'Niet alleen slechte mensen'

Amin, een universitair docent die tien maanden geleden uit Syrië vluchtte, deelt een kleine kamer met vijf andere mannen. Hij vertelt dat het moeilijk is om opnieuw te beginnen: "Als je je eigen leven hebt gehad, met je familie en je huis, is dat zwaar. Maar de mensen hier zijn zo vriendelijk, dat maakt het makkelijker." Ook oud-bewoner Khalil Azrak benadrukt het belang van dagen als Burendag: "Het is belangrijk dat mensen zien dat er niet alleen slechte mensen zijn. We willen bijdragen aan de maatschappij."

Bezoekers reageren enthousiast: "Hartstikke leuk, ik zou iedereen aanraden om hier rond te lopen." De burgemeester van de Utrechtse Heuvelrug, Frits Naafs, is trots op de samenwerking tussen het azc en de lokale gemeenschap: "Er zijn hier heel veel inwoners die vrijwilligerswerk doen. Dat zit echt in het DNA van onze gemeente."