Ook komende nacht waarschijnlijk te weinig plek in Ter Apel voor asielzoekers

De gemeente Westerwolde verwacht dat er ook komende nacht niet genoeg plek is voor iedereen in het aanmeldcentrum in Ter Apel, en dat asielzoekers dus moeten worden overgeplaatst naar andere locaties.

Maandagavond werden 44 asielzoekers overgebracht van Ter Apel naar een sporthal in Stadskanaal, die anders buiten hadden moeten slapen. Ter Apel vreest dat er ook de komende nachten een risico bestaat dat mensen buiten moeten slapen, als asielzoekers niet snel naar andere locaties worden overgeplaatst.

Volgens een woordvoerster van de gemeente is er contact met verschillende andere gemeenten om mensen te kunnen huisvesten. "Dat betekent dat de gemeente de werkzaamheden van het COA blijkbaar moet overnemen om de mensen een veilig onderkomen te geven", zegt ze. Dat mensen buiten in de kou moeten slapen is volgens de woordvoerster "ongehoord en onbestaanbaar".

Verplaatsen

Dinsdag gaat de gemeente in overleg met verschillende burgemeesters voor het geval mensen opnieuw verplaatst moeten worden. "We weten dat verschillende gemeenten ons zeer goed gezind zijn en ons zeer goed willen helpen en achter ons staan."

Maandagavond arriveerden de laatste asielzoekers om 00:30 uur in Ter Apel, nadat ze met een pendelbus vanuit Emmen waren gekomen. Voor degenen die nog asiel willen aanvragen, wordt het een late avond, aangezien zij vervolgens met pendelbussen naar andere locaties moeten worden gebracht.

Hart van Nederland/ANP