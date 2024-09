Toch geen buitenslapers voor azc Ter Apel, buurgemeente schiet te hulp

Asielzoekers hebben in de nacht van maandag op dinsdag tóch niet op het gras geslapen. Buurgemeente Stadskanaal schoot te hulp en heeft een sporthal gereed gemaakt waar de asielzoekers konden verblijven.

De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, wilde geen buitenslapers en heeft daarom contact gezocht met andere gemeenten en het Rode Kruis. De enkele tientallen asielzoekers voor wie geen plek was in Ter Apel werden met bussen en onder begeleiding van het Rode Kruis naar Stadskanaal vervoerd.

Naar de opvanglocatie in Stadskanaal waren honderd veldbedden, hygiënekits en dekens gebracht door de hulporganisatie. Een team van het Rode Kruis hielp bij de opbouw van de locatie.

Geen oplossing

Burgemeester Klaas Sloots van gemeente Stadskanaal reageert dat zijn gemeente wederom het aanmeldcentrum in Ter Apel te hulp moet schieten. "Als buurgemeente zien we dit met lede ogen aan. Al eerder plaatsten we grote tenten om voor de nacht een kleine bijdrage te leveren aan het probleem. En ook nu vind ik dat we moeten helpen", laat hij weten.

"Het is geen oplossing. Maar het is in elk geval iets en morgenochtend kijken we wel verder. Wegkijken en nietsdoen gaan wij als Stadskanaal niet doen."

Mannen staan te wachten

Vanwege het hoge aantal asielzoekers in Ter Apel besloot het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om maandagavond alleen vrouwen, kinderen en kwetsbare personen toe te laten. Alleengaande mannen moesten daardoor buiten het terrein wachten. Tegen het einde van de avond stonden tientallen mannen buiten te wachten.

De locatie van het COA in Ter Apel is al lange tijd overvol. Afgelopen weekend besloot het COA tot grote onvrede van gemeente Westerwolde zogenoemde portakabins op het terrein in Ter Apel te gebruiken als slaapruimten.

ANP