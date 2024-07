Den Haag akkoord met omstreden opvangplan: asielzoekers, daklozen en woningzoekenden door elkaar

De Haagse gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met een omstreden plan om 26,5 miljoen euro vrij te maken voor de opvang van asielzoekers, daklozen en woningzoekenden in het voormalige HagaZiekenhuis aan de Sportlaan. Na een lang debat, waarvan een deel achter gesloten deuren plaatsvond, werd de beslissing genomen. Het plan omvat de opvang van in totaal 750 mensen, waaronder 440 asielzoekers en circa honderd daklozen.

Het is de bedoeling dat de eerste bewoners in juli volgend jaar hun intrek nemen in het complex. De opvanglocatie zal naar verwachting vijf tot zeven jaar in gebruik blijven, waarna het gebouw zal worden omgevormd tot permanente woonruimtes. De plannen stuiten echter op flinke weerstand van omwonenden, die vrezen voor overlast en een verslechtering van de leefbaarheid in de buurt.

Motie van wantrouwen tegen wethouder

De gemeenteraad kon niet direct stemmen over het opvangproject zelf, omdat het college van burgemeester en wethouders reeds een besluit had genomen over de opvang en de verdeling van de bewonersgroepen. De VVD, die tot vorig jaar deel uitmaakte van de coalitie, is fel tegen de plannen en eiste dat het college in het geheim de intentieovereenkomst met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zou delen. Dit gebeurde achter gesloten deuren voorafgaand aan het debat.

Tijdens het openbare debat werd een motie van wantrouwen ingediend tegen wethouder Mariëlle Vavier van GroenLinks, die verantwoordelijk is voor het project. De motie kreeg echter niet voldoende stemmen, waardoor Vavier aan kon blijven.

Spreidingswet

Onder de huidige spreidingswet, die het nieuwe kabinet overigens wil afschaffen, moet Den Haag ongeveer 2500 opvangplekken voor asielzoekers realiseren. De opvang van 440 asielzoekers in het oude ziekenhuis is volgens het college noodzakelijk om aan deze verplichting te voldoen.

Meer dan twintig insprekers uitten hun zorgen tijdens het debat, waarbij velen angst voor overlast door de nieuwe buurtgenoten uitspraken. Een van hen heeft voorheen gewerkt in enorme vluchtelingenkampen in Jordanië. "Ik weet dat de trauma's die daar leven niet zijn op te vangen met kooklessen en spelletjes en barbecues."