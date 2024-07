Vluchtelingen moeten vijf weken weg van opvang om feestende studenten

Vluchtelingen die worden opgevangen in de Leidse 3 Oktoberhal moeten hun biezen pakken. Meer dan honderd asielzoekers zullen tijdelijk moeten verkassen naar Nieuwegein, omdat de hal gebruikt zal gaan worden voor studentenfeesten.

De Leidse hal staat vol met verschillende slaapcabines. Deze zullen aanstaande maandag uit elkaar worden gehaald en zullen worden meegenomen door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Lustrumfeest

Wethouder Julius Terpstra gaf aan dat de plannen op zijn verzoek zijn. "We hebben vorig jaar met studentenvereniging Quintus afgesproken dat ze de hal in juli kunnen gebruiken voor het vieren van hun lustrum", vertelt hij aan Omroep West. Ook geeft de wethouder aan dat hij op de hoogte is van de krapte rondom opvangplekken in het land, maar dat zij "deze afspraak gewoon na willen komen".

Naar verwachting zullen de vluchtelingen in augustus terugkeren naar Leiden, waarna de cabines opnieuw zullen worden opgebouwd. Wethouder Terpstra heeft kenbaar gemaakt dezelfde groep vluchtelingen terug te willen in de Octoberhal. Volgens hem is de groep gewend aan elkaar en is er geen sprake van overlast.