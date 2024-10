Roel en Ingrid nemen Syrische in huis: 'Statement tegen rechtse regering'

Roel en Ingrid uit Beverwijk hebben hun huis opengesteld voor een Syrische statushouder. Wat begon als een politiek statement, is nu uitgegroeid tot een persoonlijke band met hun nieuwe huisgenote Hala Alshimali. Het stel wil zo iets doen aan het tekort aan gastgezinnen, maar ook een statement maken na de verkiezingswinst van rechtse partijen.

Hala vluchtte in 2022 uit Syrië en belandde via Ter Apel en andere asielzoekerscentra uiteindelijk bij Roel en Ingrid, dankzij de bemiddeling van de stichting Takecarebnb. Deze organisatie koppelt statushouders aan gastgezinnen, om hen een tijdelijke, veilige plek te bieden. Door het woningtekort zitten duizenden statushouders vast in asielzoekerscentra.

Knuffel

De eerste kennismaking deze zomer voelde direct goed voor beide partijen. Bij het afscheid vroeg Hala emotioneel om een knuffel. Voor Ingrid, die eerder voor Vluchtelingenwerk werkte, was dit een moment van bevestiging.

Hala’s reis naar Nederland was allesbehalve gemakkelijk. In Ter Apel sliep ze haar eerste nacht met 24 mannen in een tent, wat haar angstig maakte. Na maanden van bureaucratische obstakels, vond ze uiteindelijk via Takecarebnb een gastgezin. Nu voelt ze zich veilig in Beverwijk.

Toekomst

Hala’s toekomst ziet er positief uit. Ze begint binnenkort aan een inburgeringscursus aan de Vrije Universiteit Amsterdam en gaat een woonstudio bezichtigen. Maar het afscheid van Roel en Ingrid valt zwaar. Roel en Ingrid weten nog niet of ze opnieuw iemand zullen opvangen, maar ze hopen dat meer mensen hetzelfde overwegen.

Bekijk het verhaal van Roel, Ingrid en Hala boven aan dit artikel.