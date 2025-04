Syrische asielzoekers ingezet als gastheer op de trein: 'Ze maken het verschil'

Drie jonge Syrische asielzoekers, Mohamad (18), Ali (21) en Taimoer (23), zijn sinds kort in vaste dienst bij Keolis als gastheer. Ze werken op de treinen tussen Zwolle, Enschede en Kampen. Voor hen is het een kans om zich verder te integreren en werkervaring op te doen in Nederland.

Mohamad, Ali en Taimoer begonnen als vrijwilliger op station Emmen, waar ze reizigers hielpen en hun taalvaardigheid verbeterden. Keolis zag hun inzet en bood hen een vaste baan aan als gastheer, de functie die binnen het bedrijf vergelijkbaar is met een conducteur.

Volgens Lotte Hendriksen, woordvoerder van Keolis, brengen de jonge mannen meer dan alleen extra personeel: "Het zijn bruggenbouwers die het verschil maken." Keolis nam de asielzoekers niet alleen aan vanwege de personeelstekorten, maar ook vanwege de positieve impact die zij hebben op de werksfeer en reizigerservaring.

Drempels verlaagd voor werkende asielzoekers

Tot eind 2023 mochten asielzoekers niet langer dan 24 weken per jaar werken. Nadat de Raad van State had geoordeeld dat deze regel in strijd was met Europese richtlijnen, werd de drempel voor werkgevers verlaagd. Sindsdien is het aantal werkende asielzoekers verviervoudigd.

De drie Syriërs zijn blij met hun vaste baan en ervaren het werk als een manier om actief deel te nemen aan de Nederlandse samenleving. "Om iets goeds te doen", zoals Hendriksen zegt over hun motivatie. Reizigers reageren volgens Keolis positief en zijn soms verrast om asielzoekers in deze rol te zien.