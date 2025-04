Verzet in Heerle werkt: geen azc in het dorp na felle stemming

Er komt voorlopig geen opvanglocatie voor asielzoekers in het Brabantse dorp Heerle. De gemeenteraad van Roosendaal heeft woensdagavond met een nipte meerderheid tegen het voorstel gestemd om driehonderd vluchtelingen op te vangen in het buitengebied van het kleine dorp. De stemming eindigde in 18 tegen en 16 voor. Op de overvolle publieke tribune barstte daarop luid applaus los.

Het verhaal van Heerle lijkt op dat van Blericum (Noord-Brabant). Ook daar was het de afgelopen weken onrustig, nadat bekend werd dat er een azc in het dorp zou komen met plek voor 300 mensen. Toen bewoners hoorden dat het azc er toch niet zou komen, werd er een borrel gedronken op de plek waar het opvangcentrum had moeten komen.

De raadsvergadering trok veel bekijks. De tribune in het stadskantoor zat tot de nok toe vol met zo’n honderd belangstellenden. Nog eens twintig mensen volgden de discussie via een livestream buiten de zaal. De emoties liepen hoog op, mede vanwege het grote verzet dat in Heerle al wekenlang voelbaar was.

Inwoners uit Heerle, dat nog geen 1900 inwoners telt, maken zich zorgen over de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Ze vrezen voor overlast en wijzen erop dat het dorp nauwelijks voorzieningen heeft. Actiegroepen als 'Laat Heerle met rust' en 'GEEN AZC Heerle' lieten eerder al luid van zich horen.

Tijdens de vergadering werd ook gesproken over mogelijke alternatieven binnen de gemeente Roosendaal. Volgens wethouder Klaar Koenraad is die zoektocht echter vruchteloos. "Het toverwoord is nu: er zijn alternatieve locaties. Maar die zijn er helemaal niet", verklaarde ze.

Spreidingswet

Toch blijft de opvang van driehonderd asielzoekers voor Roosendaal verplicht. De gemeente moet vanaf 1 juli voldoen aan de spreidingswet, waarin die aantallen zijn vastgelegd. Vijftig van de op te vangen vluchtelingen zijn alleenstaande minderjarigen.

Het kabinet heeft plannen om die spreidingswet weer in te trekken, maar daarover is nog geen beslissing genomen. Ondertussen blijft de gemeente Roosendaal verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte plek, en de tijd dringt.