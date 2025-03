Varkenspoten aan het hek en eieren tegen gemeentehuis: Berlicum boos op azc-plannen

De onrust in het Brabantse Berlicum neemt steeds verder toe nu bekend is geworden dat het COA een opvanglocatie voor asielzoekers wil openen. Na twee avonden van protest zijn er in de nacht van donderdag op vrijdag negen afgehakte varkenspoten opgehangen aan het hek van het terrein aan de Runweg, de plek waar de opvang gepland staat. Ook hangen er spandoeken met teksten als 'Nee, geen azc' en 'Liever koeien in de wei dan azc erbij'.

Een verslaggever van Hart van Nederland telde vrijdagochtend de varkenspoten, een halve dag na een grimmig protest bij het gemeentehuis. Donderdagavond demonstreerden zo’n tweehonderd tot driehonderd mensen bij het gemeentehuis van Sint-Michielsgestel, de gemeente waaronder Berlicum valt. Tijdens die demonstratie werden eieren gegooid en lawaai gemaakt. Ook zou er vuurwerk zijn afgestoken. Eén persoon werd aangehouden: een man die vuurwerk bij zich had.

Vrijdagochtend waren schoonmakers druk bezig met het reinigen van het gemeentehuis, dat tijdens het protest flink werd beklad en bevuild. "Te gek voor woorden dit. Degene die de eieren hebben gegooid, moeten ze oppakken. Dan hadden zij de schoonmaakkosten mogen betalen," vertelt een voorbijganger aan Hart van Nederland. "Protesteren is prima, maar spullen vernielen is nergens voor nodig."

Informatieavond verstoord

Het is al twee dagen op rij onrustig in het Brabantse dorp. Aanleiding voor de onrust is het nieuws dat het COA een principeakkoord heeft gesloten met een particuliere grondeigenaar over de komst van een opvanglocatie voor maximaal driehonderd asielzoekers.

Woensdagavond werd een informatieavond verstoord, waarbij een wethouder werd uitgejouwd. De frustratie onder bewoners lijkt alleen maar toe te nemen. "Het azc komt vlakbij een woonwijk te staan, waar veel kinderen wonen," vertelt een tegenstander van de plannen. "Hier moeten dan driehonderd niet-Europese mannen komen. Er heerst onder omwonenden nu onvrede en een gevoel van onmacht."

Angst en onvrede over plannen

Niet iedereen is tegen de plannen of tegen asielzoekers. Een andere buurtbewoner zegt dat hij niet onwelwillend tegenover asielzoekers staat: "Ik kan mij voorstellen dat sommige mensen zich zorgen maken. Ik begrijp de angst en misschien ook zelfs de boosheid, maar de agressie die we gisteren hebben gezien, snap ik niet."

Een andere buurtbewoonster vult aan: "We zijn niet tegen asielzoekers, maar wij zien liever kleinschalige opvang. Het lijkt ons beter om deze honderden mensen te spreiden over de hele gemeente."

Gemeente staat open voor 'fatsoenlijk gesprek'

Locoburgemeester Peter Raaijmakers van Sint-Michielsgestel staat open voor een 'fatsoenlijk gesprek'. Hij roept inwoners op om op een normale en respectvolle manier met elkaar en met het college van burgemeester en wethouders te communiceren.

Raaijmakers benadrukt dat het een goed recht is om te demonstreren en je mening te uiten: "Maar het kan nooit zo zijn dat je die twee grondrechten misbruikt om vernielingen aan te richten, varkenspoten aan een hek te hangen, dorpsgenoten met een andere mening verbaal aan te vallen en mensen te bedreigen. Daar trekken wij de grens, en ik vraag u als inwoner dat ook te doen."

Volgens de locoburgemeester wil het college blijven praten met inwoners, "ook als het gaat over moeilijke zaken, zoals de beoogde locatie voor een azc."

