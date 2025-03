Grimmig protest tegen AZC Berlicum: vuurwerk afgestoken en eieren gegooid

In Berlicum is de woede over de komst van een asielzoekerscentrum flink opgelopen. Tijdens een protest werd met eieren gegooid, lawaai gemaakt en er werden spandoeken opgehangen. Er waren zo'n twee- tot driehonderd mensen bijeengekomen bij het gemeentehuis in Sint-Michielsgestel.

Woensdagavond was er ook al een stevig protest tijdens een informatieavond, daar werd een wethouder uitgejouwd. En nu dus weer een fel protest, voor de tweede dag op rij. Een man is aangehouden voor baldadigheid, omdat hij vuurwerk bij zich had, laat een woordvoerder van de politie aan Hart van Nederland weten.

De onrust begon nadat bekend werd dat het COA een principeakkoord heeft gesloten met een particuliere grondeigenaar. Op zijn terrein wil het COA een opvanglocatie realiseren voor maximaal 270 asielzoekers. Sommige bewoners voelen zich overvallen en maken zich zorgen over de schaal van de opvang, zoals ze vertellen in onderstaande video: