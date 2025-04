Protest bij azc-avond in Best escaleert: bestuur bedreigd en afgevoerd

Een informatieavond over de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum (azc) in Best is woensdagavond volledig uit de hand gelopen. Het werd zo onrustig dat de bijeenkomst vroegtijdig moest worden afgebroken.

Zo’n zeventig demonstranten probeerden meermaals sporthal Naastenbest binnen te dringen, waar het overleg plaatsvond. De burgemeester en aanwezige wethouders zijn onder politie-escorte in veiligheid gebracht, nadat zij door actievoerders werden bedreigd. Dat meldt een verslaggever van Hart van Nederland ter plaatse.

Vuurwerk en eieren

Rond 20.00 uur werd de bijeenkomst beëindigd. Zo’n vierhonderd aanwezigen werden vervolgens naar buiten geleid. Tegenstanders van de plannen die nog buiten stonden, probeerden op dat moment de sporthal binnen te komen, zegt een woordvoerder. Dit leidde tot “tumult”, omdat dit niet was toegestaan.

De demonstranten gebruikten eieren, vuurwerk, leuzen en lawaai om hun onvrede te uiten. Buiten ging een vuurwerkbom af, en ook werd geprobeerd via een nooduitgang opnieuw binnen te breken. De actievoerders hadden bovendien gastoeters bij zich.

De politie was voorbereid en stond al met drie wagens paraat. Toen de situatie dreigde te escaleren, schaalden de agenten op en kwamen er extra eenheden bij. Later keerde de rust terug. De politie heeft één iemand aangehouden voor het gooien van vuurwerk.

De protesten richten zich op het voornemen van de gemeente om maximaal 192 asielzoekers op te vangen op een locatie aan de Hooiweg in Best.