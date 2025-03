Gemeente schrapt plannen voor azc Berlicum na hevig protest en onrust

Sint-Michielsgestel stopt met het proces om te komen tot een asielzoekerscentrum in de gemeente. Daarmee is een gepland azc in Berlicum van de baan. "Gezien de maatschappelijke en politieke onrust en de buitenproportionele impact op de samenleving als geheel, vindt het college van burgemeester en wethouders het noodzakelijk om het lopende proces te stoppen", meldt de gemeente.

In de Noord-Brabantse gemeente was de afgelopen tijd protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum met driehonderd opvangplekken (zie bovenstaande video). Er werd met eieren naar het gemeentehuis gegooid en brandgesticht bij de beoogde opvanglocatie. Er werden daar ook varkenspoten aan een hek gehangen.

In een verklaring zegt Sint-Michielsgestel dat "de primaire inzet van het college is gericht op nazorg en depolarisering". Locoburgemeester Peter Raaijmakers zegt dat de opgave "ons dorp Berlicum en onze gemeente verscheurde". De gemeenteraad riep het college donderdag tijdens een extra raadsvergadering al op om met de plannen te stoppen.

ANP