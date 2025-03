Gemeenteraad keert zich na onrust en vernielingen tegen komst azc Berlicum

De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel wil af van de plannen voor een asielzoekerscentrum in de Brabantse gemeente. Donderdagavond stemde een meerderheid van de raadsleden in met een motie die het college oproept het hele proces stop te zetten.

Het azc-plan leidde de afgelopen tijd tot felle protesten in de gemeente, te zien in bovenstaande video. Bij het gemeentehuis werden eieren gegooid en bij de beoogde opvanglocatie in Berlicum – onderdeel van de gemeente – werden autobanden in brand gestoken. Eén persoon werd aangehouden.

Politieke verdeeldheid en onrust

Hoewel meerdere raadsleden de vernielingen scherp veroordeelden, draaide het debat vooral om de politieke spanningen tussen de coalitiepartijen. Die liepen hoog op vanwege het azc-dossier.

Wethouder en plaatsvervangend burgemeester Peter Raaijmakers hield zich tijdens de raadsvergadering stil over de motie. Een motie is een officiële oproep aan het college, maar het is nog onduidelijk of het college de oproep daadwerkelijk opvolgt.

Hart van Nederland/ANP