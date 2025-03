Geen azc in Berlicum: omwonenden vieren 'overwinning' met borrel

In Berlicum heerst zondagmiddag een gevoel van overwinning. De omstreden komst van een asielzoekerscentrum gaat niet door, en dat vieren tientallen bewoners met een borrel en het symbolisch weghalen van spandoeken. "We hebben ons duidelijk uitgesproken en het heeft geholpen", zegt Chantal Verhagen, mede-initiatiefnemer van de actiegroep 'Geen azc in Berlicum', tegen Hart van Nederland.

De afgelopen weken laaide het verzet hoog op in het Brabantse dorp. Tijdens een protest werden eieren en vuurwerk gegooid, en hingen actievoerders spandoeken en varkenspoten aan het hek bij de geplande locatie. De gemeente Sint-Michielsgestel besloot vrijdag om de plannen voor het azc definitief te schrappen. Volgens het college was de maatschappelijke onrust in het dorp simpelweg te groot.

"Als we niets hadden gedaan, dan was het azc er gewoon gekomen", stelt Verhagen. Volgens haar voelden veel inwoners zich niet gehoord of serieus genomen. "De mensen willen het gewoon niet. Er is geen draagvlak. En waarom zou onze gemeente nog gehoor geven aan de spreidingswet als die toch van tafel gaat? We zijn nu blij dat het plan van tafel is."

Anders aanpakken

De gemeente benadrukt in een persbericht dat 'de maatschappelijke onrust' groot was en dat eerst gewerkt moet worden aan 'herstel en nazorg'. Ook de geplande bewonersbijeenkomst van 2 april is geschrapt.

Volgens Romy Santpoort, projectleider bij Movisie, hadden conflicten als deze deels voorkomen kunnen worden. Ze doet onderzoek naar burgerparticipatie bij asielopvang en vindt dat gemeenten burgers veel eerder moeten betrekken. "Vaak worden inwoners pas geïnformeerd als het besluit al genomen is. Als ze eerder worden meegenomen in het proces, voelen ze zich gehoord, ook al zijn ze het er niet mee eens."

Wel maakt ze een duidelijk verschil tussen de paar relschoppers die spullen slopen of mensen intimideren, en de groep mensen die begrijpelijke zorgen hebben over de toekomst van een azc in hun woonplaats. "In Berlicum hebben we ook gezien dat weerstand omslaat in geweld en het plegen van strafbare feiten. Dat moeten we veroordelen, en dat mag niet de beleidsvoering beïnvloeden."