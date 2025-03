Uitslaande brand bij AZC Schalkhaar: grote inzet brandweer, 60 evacuaties

Op het terrein van het asielzoekerscentrum (AZC) aan de Frieswijkerweg in Schalkhaar is vrijdagavond brand uitgebroken in het dak van een woning. De brandweer schaalde snel op naar 'grote brand' en riep meerdere korpsen uit de regio op om te helpen.

Het vuur was kort uitslaand, maar kon snel worden bedwongen. Uit voorzorg zijn ongeveer zestig bewoners uit het getroffen pand en omliggende gebouwen geëvacueerd. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

Nablussen en onderzoek

Brandweerlieden zijn nog enige tijd bezig geweest met het nablussen en het controleren van het dak op smeulende resten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Veiligheidsregio heeft opgeschaald om voldoende inzet en coördinatie te garanderen.

Het gebouw wordt nu onderzocht op schade en veiligheid. Pas daarna mogen de bewoners terugkeren naar hun onderkomen.