'Politicus Bedum krijgt permanente beveiliging na bedreigingen en geweld om AZC'

Voor Rolf van Bruggen is de maat meer dan vol. De fractievoorzitter van Hogeland Lokaal Centraal wordt zwaar bedreigd vanwege de discussie over een mogelijk permanent asielzoekerscentrum in zijn dorp. De dreiging is zó serieus dat hij en zijn gezin nu permanent beveiligd worden door de politie, inclusief noodknop.

De ellende begon met boze berichten op sociale media, waarin Van Bruggen het mikpunt werd van harde woorden en zelf geknutselde filmpjes. Maar het bleef niet bij woorden: hij werd zelfs twee keer fysiek mishandeld op straat. "Ik werd bij mijn strot gegrepen en in het andere geval tegen een motorkap gedrukt", vertelt hij in een interview met RTV Noord.

Lokale raadsleden moeten tegenwoordig een dikke huid hebben. Online-pesterijen, haat en bedreigingen komen steeds vaker voor. In de bovenstaande video vertellen twee Amsterdamse raadsleden over hun ervaringen.

Van Bruggen is zelf inwoner van het Groningse Bedum en maakte vorig jaar in een raadsvergadering de opmerking dat Bedum ook in beeld zou kunnen komen voor een AZC, omdat andere omringende dorpen al belast zijn. Die ene zin is hem nu duur komen te staan. Toen het College vorige week officieel bekendmaakte dat het dorp daadwerkelijk als locatie wordt onderzocht, barstte de bom in het dorp.

'Vuile verrader'

Op sociale media en in appgroepen wordt hij uitgemaakt voor van alles. Van "vuile verrader" tot "leugenaar". Tijdens een informatieavond over het azc werd een filmpje van zijn oude uitspraken massaal verspreid door tegenstanders. Nog diezelfde dag werd hij op straat belaagd na een vergadering.

De politie kwam meteen in actie en heeft besloten Van Bruggen en zijn gezin permanent te beveiligen. Ook heeft de lokale politicus een noodknop gekregen. Hiermee kan hij de politie waarschuwen bij een dreiging die dan meteen in actie komen. Naast de beveiliging krijgt hij ook steun uit de hele gemeenteraad, los van politieke kleur. "Een paar namen het knetterhard voor mij op", vertelt hij verder.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Blijven geloven in democratie

Hoewel Van Bruggen normaal de dialoog zoekt, blijft hij nu weg bij de resterende informatieavonden. Het zou te onveilig vinden zijn adviseurs. Toch blijft hij geloven in de democratie. "Voor mij is en blijft de democratie een feestje. De ballonnetjes zijn leeg gelopen, maar ik voel alweer de kracht om ze weer vol te blazen."

Beeld: Hogeland Lokaal Centraal