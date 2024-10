Raadsleden mikpunt van online-haat: 'Je krijgt vreselijke dingen naar je hoofd'

"Jij bent geen slachtoffer, maar medepleger van apartheid," naar je hoofd geslingerd krijgen. Of "natuurlijk zit je bij Volt, kankerlijer," zomaar een greep uit de reacties die Itay Garmy, raadslid van de gemeente Amsterdam, ontvangt op zijn social media-posts. "Je krijgt vreselijke dingen naar je hoofd en het gaat altijd over wie ik ben als persoon," vertelt hij.

Itay (28) is niet de enige die regelmatig met online haat te maken heeft. Bijna alle raadsleden van Amsterdam die door AT5 zijn ondervraagd, geven aan ooit bedreigd of beledigd te zijn. Maar liefst 43 van de 45 raadsleden hebben die ervaring. "Bij mij is het heviger geworden na 7 oktober. Mensen beschuldigen mij ervan verantwoordelijk te zijn voor de dood van onschuldige kinderen."

Bekijk het volledige verhaal over de bedreigde raadsleden in de video bovenaan dit artikel.

Amsterdam geen uitzondering

Amsterdam is niet de enige gemeente waar dit probleem speelt, zegt Hanneke Willemstein, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. "We zien een landelijke trend van toenemende haat en bedreigingen richting lokale politici. Vooral in steden is het aantal bedreigingen groot. Op het platteland komt het minder vaak voor, maar daar is de impact juist groter door de hechte ons-kent-ons-cultuur."