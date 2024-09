Bedreigde burgemeester Houten stopt: 'Groot beslag op leven en dierbaren'

Gilbert Isabella stopt als burgemeester van Houten, zo laat de Utrechtse gemeente weten. Isabella deed eerder dit jaar aangifte van bedreiging. Hij vindt het tijd om "een andere balans" in zijn leven te krijgen.

In de aankondiging van het einde van Isabella's burgemeesterschap staat niets over de bedreiging. Wel staat in het bericht op de website van de gemeente Houten dat het ambt "een groot beslag" legt op het leven van de burgemeester en dat van zijn dierbaren.

Het zou gaan om "ernstige bedreiging" door een inwoner van Houten, rond besluitvorming over plannen voor de tijdelijke huisvesting van asielzoekers, woningzoekenden en drie maatschappelijke organisaties op een locatie in Houten. Na de aangifte werd in het voorjaar een man van 53 aangehouden.

Voorzitter Fietsersbond

Isabella (PvdA) werd in juli 2019 burgemeester van Houten. Daarvoor werkte hij als rijksvertegenwoordiger voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Ook was hij wethouder in de gemeente Utrecht. Sinds 2022 is hij voorzitter van de Fietsersbond. Isabella stelt zich niet beschikbaar voor een tweede termijn als burgemeester van Houten. In juli 2025 zwaait hij af.

Eerder deed Isabella als burgemeester een bijzondere oproep: hij vroeg de inwoners van Houten om zich aan te sluiten als burgerhulpverlener:

2:15 Bijzondere brief burgemeester: volg reanimatiecursus en word hulpverlener

ANP