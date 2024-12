Stalker dwingt Tilburgse wethouder tot emotioneel afscheid

Agressie en intimidatie tegen lokale politici blijft een groot probleem. Hoewel er een lichte afname is ten opzichte van 2022, blijkt uit de monitor Integriteit en Veiligheid dat bijna de helft van de politiek ambtsdragers hiermee te maken heeft. De intensiteit van de agressie neemt juist toe, met gevallen van fysieke aanvallen als triest voorbeeld.

Een concreet voorbeeld is de situatie van de Tilburgse wethouder Marcelle Hendrickx, die al jarenlang wordt gestalkt door een vrouw met ernstige psychische problemen. De rechtszaak tegen de stalker werd onlangs opnieuw uitgesteld omdat de verdachte niet kwam opdagen. Het betekende opnieuw 4 maanden wachten voor Hendrickx voor wie de zaak een emotionele lading heeft.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Ondanks meerdere maatregelen, zoals taakstraffen en een contactverbod, blijft de stalker doorgaan met dreigementen, vaak via sociale media. Behandeling laat op zich wachten door wachtlijsten en de weigering van de verdachte om mee te werken. Justitie ziet een groot risico op herhaling en worstelt met hoe hiermee om te gaan.

De impact op Hendrickx is groot. De kwestie speelt vermoedelijk een rol in haar recente besluit om na 11 jaar te stoppen als wethouder van Tilburg. Ze noemt het werk waardevol, maar schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat het soms een zware last is. Verder schrijft ze in haar afscheidsbrief dat bestuurders vaak persoonlijk worden bedreigd, wat haar verontrust.