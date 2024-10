Burgemeester Tubbergen moest verhuizen na bedreigingen om asielhotel Albergen

De burgemeester van Tubbergen, Anko Postma, moest verhuizen vanwege bedreigingen rondom de komst van asielzoekers in een hotel in het Overijsselse dorp Albergen. Dat bevestigt een woordvoerder van de Twentse gemeente na berichtgeving van Binnenlands Bestuur.

De dochter van Postma ontdekte een gps-tracker onder zijn auto. Een 49-jarige man uit Albergen werd in juli van dit jaar veroordeeld tot vijf maanden cel omdat hij de burgemeester had bedreigd. Ook bekende hij tijdens de zitting dat hij de zogenoemde AirTag onder de auto van Postma had geplaatst.

Postma zegt tegen Binnenlands Bestuur dat hij eerst in een appartement op de grens van Tubbergen en Dinkelland woonde, maar dat hij daar weg moest van de politie omdat hij werd gevolgd. Zijn woordvoerder meldt dat de noodzaak om te verhuizen destijds te maken had met het "totale beeld" van de bedreigingen. Postma woont nu aan de rand van Tubbergen.

Bewust niet aanwezig

Het asielhotel in Albergen, waar plek is voor 150 mensen, ging eind september open. De burgemeester was "heel bewust" niet aanwezig bij de opening, vertelt hij aan het magazine. "Het azc is beladen, dan moet je niet op de eerste dag prominent je gezicht laten zien. Je moet er geen pr-moment van willen maken. Ik ga er over een paar weken samen met de wethouder migratie naartoe. En dat zal de komende tijd vaker gebeuren", aldus Postma tegen Binnenlands Bestuur.

