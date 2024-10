'Personeelstekort bij Faber: woordvoerders weg, assistent komt niet door screening'

Asielminister Marjolein Faber ziet haar directe kring van medewerkers steeds verder slinken, meldt RTL Nieuws dinsdag. Van de drie woordvoerders die haar aanvankelijk bijstonden, is er volgens het nieuwsprogramma nog maar één over. Daarnaast heeft ze geen politiek assistent meer, omdat hij niet door de veiligheidsscreening zou zijn gekomen.

Een van de nieuwe asielplannen is om grenscontroles in te voeren. Daar hebben de grensregio's echter grote zorgen over, zoals je ziet in de bovenstaande video.

Het asielbeleid is op dit moment het belangrijkste thema voor het kabinet. Hoewel Faber eerder een team van vier woordvoerders had, moet ze het nu doen met slechts één woordvoerder en een persvoorlichter. De situatie is nu 'best even pittig', geeft de leiding van de afdeling communicatie van het ministerie van Asiel toe tegenover RTL Nieuws.

Vorige week keerde een van haar woordvoerders terug van vakantie, maar werd direct op verlof gestuurd tot na het herfstreces, schrijft RTL Nieuws. Wat daarna zal gebeuren, is nog onduidelijk. Het ministerie van Asiel en Migratie ontkent echter dat Faber zelf opdracht gaf voor dit verlof en stelt tegenover RTL Nieuws en het AD dat er 'op geen enkele manier sprake is van politieke sturing'.

Politieke assistent

Naast de personele problemen zit Faber ook zonder politiek assistent, een belangrijke schakel tussen haar en de Tweede Kamer. Deze persoon speelt normaal gesproken een cruciale rol bij het verzamelen van politieke steun voor kabinetsplannen, vooral in complexe kwesties zoals het asielbeleid. Bronnen melden aan RTL Nieuws dat de huidige politiek assistent niet aan het werk is, omdat hij niet door de veiligheidsscreening komt. Het is nog niet duidelijk of, en wanneer, de politiek assistent vervangen zal worden.