CBS: flinke daling in aantal asielaanvragen afgelopen zomermaanden

In de zomermaanden van 2024 is het aantal asielaanvragen in Nederland flink gedaald. Volgens nieuwe cijfers van het CBS vroegen in juli, augustus en september iets meer dan 8100 mensen asiel aan, bijna 25 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Toen werden er nog ruim 10.500 aanvragen ingediend.

De nieuwe asielnoodwet van het kabinet is in grote lijnen gepresenteerd. Premier Dick Schoof lichte tijdens zijn laatste wekelijkse persconferentie de plannen toe zonder in te gaan op de details. Hij vertelt hierover in de bovenstaande video.

Het aantal nareizigers, mensen die zich voegen bij een familielid met een verblijfsstatus, is stabiel gebleven. In de afgelopen drie maanden kwamen ongeveer 2650 nareizigers naar Nederland, vergelijkbaar met dezelfde periode in 2022. Toen waren dat er 2600.

In de eerste negen maanden van dit jaar ligt het totale aantal asielaanvragen net onder de 25.000. Dit komt vrijwel overeen met dezelfde periode vorig jaar, toen net iets meer dan 25.000 mensen asiel aanvroegen in Nederland.

Syriërs blijft grootste groep

Syriërs blijven de grootste groep asielzoekers in ons land. In het derde kwartaal vroegen zo'n 3300 mensen uit Syrië asiel aan, wat minder is dan de 4320 in dezelfde maanden vorig jaar. Naast Syrië zijn Turkije, Eritrea en Somalië de meest voorkomende herkomstlanden.

De meeste asielzoekers zijn jonger dan 35 jaar. Opvallend is dat meer dan de helft van de Eritrese asielzoekers minderjarig is, wat deze groep duidelijk onderscheidt van andere nationaliteiten.

