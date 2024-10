'Onuitvoerbare' asielplannen kabinet leiden tot chaos, waarschuwen gemeenten en hulporganisaties

De nieuwe en strengere asielmaatregelen van het kabinet leiden volgens meerdere organisaties tot chaos en onuitvoerbaarheid. VluchtelingenWerk Nederland, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) uiten felle kritiek op de plannen, die volgens hen zowel de opvang van asielzoekers als de leefbaarheid in Nederlandse gemeenten zullen verslechteren. Premier Dick Schoof lichte tijdens zijn wekelijkse persconferentie de plannen toe zonder in te gaan op de details. Hij vertelt hierover in de bovenstaande video.

Frank Candel, bestuursvoorzitter van VluchtelingenWerk, stelt dat de nieuwe maatregelen vooral meer druk op de opvang zullen leggen in plaats van verlichting te bieden. "De problemen bij het COA en de IND worden hiermee niet opgelost, en het zal de BV Nederland enkel meer geld kosten," zegt Candel. De organisatie is vooral verbaasd over het afschaffen van de verplichting voor gemeenten om statushouders te huisvesten. "Zonder deze verplichting loopt het systeem vast," waarschuwt VluchtelingenWerk.

In de plannen wordt gesproken over zogenaamde doorstroomlocaties, maar volgens VluchtelingenWerk bestaan deze nog helemaal niet. "Als je de taakstelling afschaft zonder dat de doorstroomlocaties er zijn, komen er tienduizenden mensen vast te zitten in opvanglocaties die al overvol en onder de maat zijn," aldus de organisatie. Ook uit VluchtelingenWerk stevige kritiek op het plan van het kabinet om delen van Syrië veilig te verklaren. "Het land is niet veilig genoeg om naar terug te keren," stelt de organisatie.

Gebrek aan perspectief voor asielzoeker

Ook de VNG maakt zich zorgen over de uitvoerbaarheid van de kabinetsplannen. "Er is sprake van capaciteitsgebrek bij alle uitvoeringsorganisaties in de asiel- en strafketen," meldt de VNG. De organisatie vreest vooral voor de gevolgen voor de leefbaarheid en openbare orde in gemeenten. "Hoe voorkomt het kabinet dat mensen zonder verblijfsrecht gaan rondzwerven?"

Een ander punt van kritiek van de VNG is de afschaffing van de spreidingswet, die moest zorgen voor een eerlijke verdeling van asielopvang over gemeenten. De VNG blijft pleiten voor een eerlijke taakverdeling. "De instrumenten om opvang en huisvesting te organiseren, moeten in ieder geval gehandhaafd blijven tot de keten op orde is," aldus de organisatie.

Daarnaast ontbreekt volgens de VNG in de kabinetsplannen perspectief voor statushouders, mensen die al een verblijfsvergunning hebben. "Het kabinet lijkt hen volledig uit het oog te verliezen," stelt de vereniging. Zonder toekomstperspectief kunnen statushouders niet integreren, wat volgens de VNG uiteindelijk de hele samenleving zal raken.

Gesproken over uitvoerbaarheid

Premier Dick Schoof wilde tijdens een persconferentie niet ingaan op de verdere details van de plannen. Hij bevestigde dat er is gesproken over de uitvoerbaarheid en gaf aan dat er later verder overleg zal volgen met medeoverheden.

