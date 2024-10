Zorgen in grensregio's: problemen verwacht door nieuwe grenscontroles

Met de aankondiging van nieuwe grenscontroles vanaf eind november, in navolging van Duitsland en Frankrijk, groeien de zorgen in de grensregio's. Vooral in plaatsen zoals het Gelderse Aalten, dat direct tegen de Duitse grens aanligt, reageren inwoners en ondernemers verdeeld. Hoewel de controles onderdeel zijn van de asieldeal van het kabinet, is het nog onduidelijk hoe ze precies zullen verlopen.

Burgemeester Anton Stapelkamp van Aalten voorziet grote problemen als de controles daadwerkelijk worden ingevoerd: "We hebben hier na zoveel jaren eindelijk weer dat vrije verkeer over de landsgrens heen. Dat is voor mensen bijna niet voor te stellen dat als je even naar Bocholt je paspoort mee moet nemen. Laat staan als je nog in files gaat komen. Als het werkelijk gebeurt, gaat het hele vervelende gevolgen hebben."

Gemengde reacties

In de grensplaats zelf reageren de inwoners wisselend op het nieuws. Waar de ene persoon de maatregel een “goede zaak” vindt en ziet als een manier om de instroom te beperken, vindt een ander het “overdreven” en betwijfelt of het echt effect gaat hebben.

Een extra zorg is de impact op het dagelijks verkeer. "Alleen al in mijn Duitse buurgemeente wonen 800 Nederlanders. Als die voor hun werk elke keer een kwartier moeten wachten, dat gaat gevolgen hebben," waarschuwt Stapelkamp.

Ook de lokale ondernemers in Aalten vrezen de gevolgen van de controles. Een medewerker van een bloemenwinkel vreest voor omzetverlies: "Ik denk dat alle ondernemers daar totaal niet op zitten te wachten."