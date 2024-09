Nederlanders die over de grens moeten niet onder indruk van Duitse grenscontrole

Maandag zijn de door Duitsland aangekondigde grenscontroles van start gegaan. Nederlanders die vaak of zelfs dagelijks de grens met Duitsland passeren, zijn daar niet erg onder de indruk van. De meesten denken dat het voor de Duitse politie onmogelijk is om de vele binnenwegen die over de grens gaan te controleren. De door de ANWB verwachte drukte voor grensposten is uitgebleven.

Op twee veelgebruikte grensovergangen in de buurt van Nijmegen zijn maandagmorgen geen controleurs te zien. "Als je met slechte bedoelingen naar Duitsland wil rijden kan je officiële grensposten heel makkelijk omzeilen", merkt Ricardo Breuker uit Nijmegen op.

Hij staat net als veel anderen bij een benzinestation in het Duitse Wyler om daar veel goedkoper dan in Nederland te tanken. "Als je een controle op de Hauptstrasse ziet kan je vijf meter voor de grens afslaan, naar Groesbeek rijden en daar bijvoorbeeld via het Smokkelpad Duitsland in rijden. Dat is geen echte grens maar gewoon een klein weggetje. En zo zijn er tal van mogelijkheden langs de hele grens. Het zou veel te duur en te intensief worden om daar allemaal controleposten in te richten."

Wel of geen paspoort bij

Breuker heeft zijn paspoort niet eens bij zich. Groesbeker Lamers wel: "De Duitsers vinden het blijkbaar nodig. Dus voor alle zekerheid heb ik wel even gekeken of ik mijn papieren bij me had."

Dat hebben meer mensen gedaan die bij een verkooppunt voor tabak in het Duitse Kranenburg goedkoop sigaretten inslaan. "Als ik gecontroleerd zou worden, kunnen ze meteen zien dat ik vanaf hier direct weer omdraai richting Nederland." Voor zover bekend loopt alleen het verkeer dat Duitsland wil inrijden kans op controle.

"Het is hier in de grensstreek echt onzin." Melissa van de Pol uit Millingen in de Ooijpolder

Melissa van de Pol uit Millingen in de Ooijpolder, die over de grens op de provinciale weg N325 (Nijmegen - Goch) rijdt, maakt zich helemaal geen zorgen. "Het is hier in de grensstreek echt onzin. Ik woon zelf in De Duffelt op Duits grondgebied. Maar als ik van mijn erf rij ben ik weer in Nederland. Stel je voor dat ik daarvoor een pas nodig zou hebben."

De Duitse politie wil pas later maandag iets zeggen over het eventuele resultaat van controles langs oostelijke en zuidelijke grenzen in Nederland.

ANP