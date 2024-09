Duitse grenscontroles van start: hier moet je op letten

Vanaf maandag 16 september voert Duitsland strengere grenscontroles in bij alle landsgrenzen, waaronder die met Nederland. De controles blijven minstens zes maanden van kracht en kunnen gevolgen hebben voor reizigers, zowel met de auto, trein als te voet. Dit is wat je moet weten voordat je naar Duitsland vertrekt.

De Duitse politie zal steekproefsgewijs controles uitvoeren bij de grenzen met Nederland, België, Frankrijk, Denemarken en Luxemburg. Dit betekent dat niet iedereen wordt gecontroleerd, maar dat er wel controleposten en douanefuiken kunnen worden opgezet.

Nederlands rijbewijs niet geldig

Ook zullen er in het grensgebied controles plaatsvinden, meldt de Duitse politie. Reizigers wordt daarom aangeraden altijd een geldig paspoort of een identiteitskaart bij de hand te hebben. Let op: een Nederlands rijbewijs wordt niet geaccepteerd als geldig identiteitsbewijs.

Tijdens het EK ontstonden er lange files door grenscontroles in Duitsland:

0:32 Extra drukte door EK-controles bij grens met Duitsland: 'Fakkels in beslag genomen'

De controles zijn onderdeel van maatregelen om illegale immigratie en terroristische dreigingen tegen te gaan. Volgens de Duitse autoriteiten is het niet de vraag óf er een nieuwe pandemie of dreiging komt, maar wannéér, waardoor deze extra maatregelen nodig zijn​​.

Langere wachttijden

De ANWB waarschuwt voor mogelijke langere wachttijden door de extra grenscontroles, vooral tijdens piekmomenten. Reizigers wordt geadviseerd goed voorbereid op pad te gaan. Tijdens eerdere controles, zoals tijdens het EK voetbal, leidde dit al tot files en vertragingen​.

Asielminister Faber pleit ook voor strenger grensbeleid, al zijn de exacte plannen en kosten nog onduidelijk:

1:23 Faber pleit voor strenger grensbeleid: exacte plannen en kosten nog onduidelijk

Wat moet je bij je hebben?

Voor een soepele reis naar Duitsland is het essentieel om een geldig paspoort of ID-kaart mee te nemen. Mocht je plannen hebben om steden met milieuzones te bezoeken, zorg er dan ook voor dat je een geldige milieusticker op je auto hebt. Deze is verplicht in veel Duitse steden en kun je eenvoudig van tevoren bestellen​.

Invloed op tanken en boodschappen doen

De grenscontroles zullen waarschijnlijk weinig invloed hebben op je boodschappen of tankbeurt over de grens. Wel kan het zijn dat je iets langer onderweg bent vanwege de controles. Als je van plan bent om sigaretten of drank mee te nemen, houd dan rekening met de maximale hoeveelheden die zijn toegestaan voor eigen gebruik: 800 sigaretten en bijvoorbeeld 110 liter bier of 10 liter sterke drank​.