Zorgen om Duitse grenscontroles: 'Impact op duizenden mensen'

De burgemeester van de Limburgse gemeente Heerlen maakt zich zorgen over de herinvoering van grenscontroles die maandag in Duitsland start. Dat staat in een verklaring op de website van de gemeente. "Dit gaat impact hebben voor duizenden mensen die dagelijks de grens over moeten", schrijft burgemeester Roel Wever.

Wever zegt wel begrip te hebben voor het steekproefsgewijs controleren op illegaliteit en ondermijning. Maar hij ziet ook veel hinder voor de inwoners van de regio. Zo zullen werknemers die op de bedrijventerreinen werken in de file moeten staan, zegt hij. "Hetzelfde geldt uiteraard voor alle inwoners van Aken of Heerlen die naar de woonboulevard willen of een avondje uit over de grens."

Tijdens het EK ontstonden er lange files door grenscontroles in Duitsland:

Heerlen is nauw verbonden met het Duitse Aken. "De economie én de inwoners van Aken en Heerlen en de gehele Parkstad-regio zijn met elkaar vervlochten. Denk bijvoorbeeld aan de medische technologie op onze grensoverstijgende bedrijventerreinen die gebaat is bij snelle levering. Er ontstaan risico's als dit belemmering ondervindt", zegt Wever.

Illegale immigratie

Met de nieuwe controles hoopt de Duitse overheid het toenemende aantal mensen dat het land illegaal binnenkomt terug te dringen.

