Duitse politie hoopt op soepele grenscontroles: 'Houd paspoort bij de hand'

De Duitse politie heeft meer duidelijkheid gegeven over hoe de paspoortcontroles bij de grenzen er vanaf maandag uit zullen zien. De Bundespolizei zegt dat er bij Noordrijn-Westfalen, een van de twee deelstaten die aan Nederland grenzen, steekproefsgewijs zal worden gecontroleerd om het verkeer zo min mogelijk te verstoren.

"Dit zijn nadrukkelijk geen volledige controles van al het grensoverschrijdende personen- en goederenverkeer", aldus de politie, die beklemtoont oog te hebben voor de proportionaliteit van de acties. "Eventuele hinder moet zo beperkt mogelijk worden gehouden."

De controles beginnen stipt om middernacht, meldt de politie. Dat gebeurt niet alleen bij de grens zelf, maar ook in het gebied daaromheen. "In het grensgebied tot 30 kilometer zullen we steekproefsgewijs, op wisselende plekken en tijdelijk bewakings- en controlemaatregelen uitvoeren."

Tijdens het EK ontstonden er lange files door grenscontroles in Duitsland:

0:32 Extra drukte door EK-controles bij grens met Duitsland: 'Fakkels in beslag genomen'

Controles zo soepel mogelijk

De autoriteiten roepen reizigers op om hun paspoort of ID-kaart bij de hand te houden om de controles zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dat geldt ook voor treinpassagiers en mensen die te voet of met de fiets naar Duitsland gaan.

Duitse media schreven eerder al dat de deelstaat Nedersaksen, de deelstaat die aan Groningen, Drenthe en Overijssel grenst, controles wil uitvoeren bij de A7, de A37 en de A1. Ook bij andere grensovergangen zou incidenteel worden gecontroleerd.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland/ANP