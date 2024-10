Ruim 1400 illegalen teruggestuurd bij Duitse grenscontroles

Nu er sinds medio september grenscontroles uitgevoerd worden bij de Duitse landsgrenzen, zijn er al bijna 2500 illegalen gesignaleerd en ruim 1400 teruggestuurd. De Duitse politie zegt bij Focus Online-magazine dat de cijfers "voor zich spreken" terwijl "de veronderstelling was er altijd dat grenscontroles niet nodig waren". Ook zijn er 49 mensensmokkelaars aangehouden.

De controles, onder andere bij de Nederlands-Duitse, Deens-Duitse en Belgisch-Duitse grens, zijn ingesteld om illegale migratie en ook smokkel tegen te gaan. Afgelopen zomer werden er ook tijdens het EK voetbal dat door de oosterburen georganiseerd werd, controles uitgevoerd. Volgens politie-voorman Manuel Ostermann speelt Duitsland een sleutelrol in de migratiecrisis en is hij volgens het magazine duidelijk voorstander van de maatregel.

Ongelukken De ingestelde controles zorgen met regelmaat voor flinke files aan de landsgrenzen, soms zelfs met stevige ongelukken tot gevolg. Zo ging het onder andere op 1 oktober goed mis, toen een bestuurder van een auto op een vrachtwagen klapte. Beelden van het tragische voorval bovenaan de pagina.

'Schengen mislukt'

Daarnaast trekt hij ook stevig van leer tegen Schengen. Volgens de politiechef hebben bepaalde Schengenlanden, die te makkelijk migranten doorlaten, ervoor gezorgd dat Duitsland vorig jaar 100.000 niet-geregistreerde migranten aan de poort zag rammelen. "Met andere woorden: Schengen is momenteel mislukt”, stelt Ostermann bij het magazine.

Het aantal asielaanvragen bij onze oosterburen is de afgelopen tijd dan ook flink gedaald. Ten opzicht van dezelfde periode vorig jaar waren er eind september 24 procent minder. Ongeveer 170.000 vluchtelingen deden een aanvraag, het leeuwendeel daarvan was afkomstig uit Afghanistan en Syrië.

Schengengebied

In 1995 werd het Akkoord van Schengen ingesteld om zo vrij verkeer van personen mogelijk te maken tussen een aantal Europese landen, waaronder Nederland. Het gebied waarin de maatregelen gelden noemt met ook wel het Schengengebied. 29 landen doen eraan mee. Dat Duitsland nu toch een verscherpt toezicht aan de grens kan toepassen, komt doordat er daar sinds half september het nationaal recht van kracht is. Dit is overigens geen maas in de wet, maar een gevolg van een afspraak die in een nieuwere versie van de Schengengrenscode staat.