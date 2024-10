Na ongelukken extra waarschuwingen voor file door grenscontroles

Rijkswaterstaat plaatst in de loop van deze week tekstkarren langs de A1 bij de Duitse grens om weggebruikers te waarschuwen voor files die kunnen ontstaan door de grenscontroles daar. Aanleiding voor het plaatsen van de mobiele waarschuwingsborden zijn twee dodelijke ongelukken die de afgelopen anderhalve week gebeurden voor de grensovergang bij het Overijsselse De Lutte.

Sinds 16 september voert de Duitse politie steekproefsgewijs paspoortcontroles uit bij meerdere grensovergangen, onder andere bij De Lutte. De controles leiden regelmatig tot vertraging en drukte op de weg.

Dinsdag kwam in de avondspits een 31-jarige man uit Polen om het leven door een botsing met een vrachtwagen op de A1 bij De Lutte:

0:41 Alweer dode door ongeluk bij file voor grenscontrole Duitsland

Volgens de politie stond het verkeer daar toen in de file door de grenscontroles, hoewel nog niet duidelijk is in hoeverre die een rol hebben gespeeld bij het ongeluk.

Vorige week overleed een 26-jarige man uit Hengelo nadat hij eveneens op een vrachtwagen was gebotst. Ook toen zou er file hebben gestaan door de controles.

Waarschuwing

Automobilisten worden al vanaf het begin van de grenscontroles gewaarschuwd voor filevorming, onder andere via borden langs de weg. Maar de twee fatale ongevallen zijn voor Rijkswaterstaat reden om die waarschuwingen te intensiveren en het verkeer langs de A1 al eerder op de mogelijke files te attenderen. "We gaan die signalering nu ook wat verder van de grens neerzetten", zegt de woordvoerder.

De precieze oorzaak van de fatale ongelukken is nog niet bekend. De politie doet onderzoek naar de toedracht.

