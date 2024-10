Kabinet schendt rechtsstaat met harde asielplannen, waarschuwt commissie

De kabinetsplannen voor asiel en migratie vormen een ernstige bedreiging voor de rechtsstaat, aldus de commissie rechtsstatelijke toets in een nieuw rapport. Deze commissie, ingesteld door de Nederlandse orde van advocaten, waarschuwt dat sommige maatregelen ingaan tegen de fundamentele principes van de rechtsstaat.

Een van de grootste zorgen is het voorgestelde gebruik van het staatsnoodrecht. Volgens de commissie zou het kabinet hiermee de "grenzen van de rechtsstaat overschrijden," omdat dit recht niet gebaseerd is op "objectieve, toetsbare feiten," maar op politieke overwegingen. Dit verhoogt het risico op machtsmisbruik, wat volgens de commissie onacceptabel is.

Waarschuwing voor staatsnoodrecht en asielbeperkingen

Naast het staatsnoodrecht worden ook andere maatregelen stevig bekritiseerd. Het tijdelijk stopzetten van asielaanvragen en het verder inperken van gezinshereniging worden gezien als schendingen van internationale en Europese wetgeving. "Deze opschorting is in strijd met het Europese asielrecht, het principe van rechtszekerheid en het idee van een betrouwbare overheid," stelt het rapport.

Hoewel de commissie ook positieve punten in het regeerakkoord ziet, zoals de oprichting van een constitutioneel hof en het recht op vergissen, wegen de zorgen over asiel en migratie zwaarder. In totaal kregen negen onderdelen van het regeerprogramma de kwalificatie 'rood,' wat betekent dat deze plannen "in strijd zijn met de beginselen van de rechtsstaat."