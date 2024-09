Kamer krijgt alsnog ongelakte stukken asielnoodwet: 'Zeer ongebruikelijk'

Nadat het kabinet eerder vandaag stukken over de asielnoodwet bijna geheel zwartgelakt naar de Kamer had gestuurd, is nu toch besloten ze alsnog te sturen. Ditmaal met een stuk minder zwarte lak. Op de eerste versie reageerde de oppositie woest. Premier Schoof noemt deze stap wel "zeer ongebruikelijk".

Oppositiepartijen reageren in eerste instantie erg boos omdat de stukken grotendeels waren zwartgelakt. "Dit is toch niet serieus te nemen? Moet je eens kijken: alleen maar zwart!", zegt de leider van GroenLinks-PvdA Frans Timmermans. Zeker de eerste twintig pagina's van het 69 pagina tellende document waren grotendeels zwart, en ook daarna volgen nog veel weggelakte delen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

"Ik dacht net dat er iets mis was met mijn telefoon", zei een boze Rob Jetten. "Een oprechte vraag: welk debat wilt u met ons voeren? Dit voelt als minachting voor de Kamer", aldus de D66-leider eerder tijdens de Algemene Beschouwingen.

'Niet aanvaardbaar'

In de stukken staan adviezen van het ministerie van Asiel en Migratie over het uitroepen van de asielcrisis, wat kabinet-Schoof van plan is. Uit andere vrijgegeven documenten van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat ambtenaren het uitroepen van de asielcrisis "democratisch en rechtsstatelijk niet aanvaardbaar" vinden.

Lees ook: Asielcrisiswet komt er echt, aldus premier Schoof: 'Geen misverstand' Asielcrisiswet komt er echt, aldus premier Schoof: 'Geen misverstand'

Op verschillende ministeries klinkt het advies aan het kabinet om niet door te gaan met de plannen. "Buiten het parlement om werken kan alleen in zeer urgente noodsituaties, de motivering hiervoor ontbreekt", concluderen ambtenaren in een advies aan NSC-minister van Binnenlandse Zaken Judith Uitermark.

ANP