Van Vroonhoven vindt dat ze felle oppositie goed weerstond: 'Ik weet mijn mannetje te staan'

NSC-vicefractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven kreeg woensdagavond tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen felle kritiek van de oppositie over de omstreden asielcrisiswet. Toch hield ze stand en benadrukte dat ze geen hulp van haar coalitiegenoten nodig had om haar partij te verdedigen.

"Ik weet mijn mannetje te staan en ik weet precies waar het NSC voor staat. Dat kunnen mijn collega-coalitiegenoten niet voor mij verwoorden," zei ze voorafgaand aan de hervatting van het debat over de begroting op donderdag.

Woensdag stelde asielminister Faber de Europese Commissie op de hoogte dat het kabinet een andere asielregeling wil:

1:11 Minister Faber: 'Landen bepalen wat er gebeurt, niet de EU-commissie'

Flink onder vuur

Van Vroonhoven vervangt tijdelijk partijleider Pieter Omtzigt, die om gezondheidsredenen afwezig is. NSC werd flink onder vuur genomen over de asielcrisiswet die het kabinet wil doorvoeren, omdat juist die partij zegt de rechtsstatelijkheid centraal te stellen.

"Wij hebben een hele bijzondere positie, ook in deze coalitie. En dat betekent dat het juist voor ons heel belangrijk is om die balans te vinden. Tussen het rechtstatelijke verhaal en het vinden van oplossingen voor die migratieproblemen. En dan hebben wij ook wat uit te leggen en dat begrijp ik hartstikke goed."

Ze liet weten af te wachten wat premier Dick Schoof zou zeggen over de asielplannen en de motivering van de crisiswet, in de hoop dat hij NSC "comfort" zou bieden op dit punt. "En zo niet, dan hebben we weer een ander verhaal," voegde ze eraan toe.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

'Ze was standvast'

Ook coalitiegenoten PVV, VVD en BBB kijken met spanning naar NSC, zeker na de uitspraken van Van Vroonhoven vorige week over de asielcrisiswet. Ze zei dat een negatief advies van de Raad van State ertoe kan leiden dat haar fractie er niet mee zal instemmen.

Voorafgaand aan de hervatting van het debat donderdagochtend zei BBB-fractieleider Caroline van der Plas dat ze zich niet geroepen voelde om Van Vroonhoven een steuntje in de rug te geven in de plenaire zaal. Ze vindt dat haar coalitiegenote het juist "goed deed, zeker voor iemand die daar voor de eerste keer staat. Ze was standvast".

Ook VVD-leider Dilan Yeşilgöz vindt dat Van Vroonhoven het er woensdagavond goed vanaf bracht en "de moeilijke balans" voor NSC heeft uitgelegd. "Het is niet aan mij om mij daar tegenaan te bemoeien. De oppositie liet niet gauw los, maar dat hoort in een stevig debat, dat is niet zo raar".

Hart van Nederland/ANP