NSC niet akkoord met asielplan bij negatief advies Raad van State

NSC zet de boel binnen de coalitie op scherp: de partij van de momenteel tijdelijk teruggetreden Pieter Omtzigt zegt niet in te zullen stemmen met een asielplan van het kabinet als de Raad van State een negatief oordeel daarover geeft. Het kabinet wil met juridische noodgrepen de asielstroom beperken.

"Bij een negatief oordeel van de Raad van State: ja, dan geen akkoord van ons natuurlijk", zegt de partij tegen Hart van Nederland na eerdere vragen van de Volkskrant aan fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven over de ingreep die het kabinet - bestaande uit haar partij, PVV, VVD en BBB - vorige week aankondigde. NSC pleit ervoor dat het asielplan "dragend gemotiveerd" wordt.

Dit zei asielminister Faber eerder over de asielcrisis:

Minister Faber over asielcrisis

Instroom omlaag

De plannen om de asielinstroom te beperken zijn streng. PVV-minister Faber maakte vorige week bekend dat ze onder andere het nareisbeleid voor asielzoekers flink wil beperken. Ook kan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bij herhaalde asielaanvragen strenger toetsen op nieuwe feiten en omstandigheden. En daarnaast kunnen asielzoekers die niet op zitting of op een afspraak komen, voortaan afgewezen worden.

Asielcrisiswet

Het kabinet wil hierbij het noodrecht zo snel mogelijk activeren. Daardoor kan Faber maatregelen in gang zetten die afwijken van de huidige Vreemdelingenwet. Ze werkt ondertussen aan een asielcrisiswet die het strengere regime ook voor de lange duur moet regelen. Noodrecht kan alleen ingezet worden in uitzonderlijke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een natuurramp. Volgens Faber zijn alle maatregelen die ze voorstelt in het regeerprogramma "juridisch getoetst".

Op scherp

Normaliter zijn adviezen van de Raad van State niet bindend. Premier Schoof zei vrijdag al dat hij het overheidsorgaan om advies had gevraagd. Maar wat de uitkomst daarvan dus ook is, het NSC wil zich er dus wél aan gaan houden.

Politiek verslaggever van Hart van Nederland Sam Hagens zegt daar het volgende over: "Coalitie nog meer op scherp. Vanochtend is er een digitaal overleg geweest tussen de fractievoorzitters, melden coalitiebronnen. Daar is afgesproken om advies van RvS en reactie van het kabinet af te wachten. NSC loopt daar nu op vooruit."

'Niet speculeren'

VVD-fractievoorzitter Yesilgöz reageert op X: "Het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt, moet fors omlaag. Dat vergt vele fundamentele maatregelen. Faber moet daarmee snel aan de slag. Niet alleen voor de korte termijn, maar juist ook voor een fundamenteel ander stelsel." Ze haalt indirect uit naar NSC door te vervolgen met: "De VVD gaat dus niet op voorhand speculeren over wat allemaal niet zou kunnen, maar gaat er scherp bovenop zitten dat er snel juridisch deugdelijke wetgeving komt."

Ook stevige woorden van PVV-voorman Geert Wilders in een bericht op sociale media: " Ik zou er nog maar eens goed over nadenken @Nvanvroonhoven want Nederland heeft een giga asielcrisis en die wordt niet opgelost door bij voorbaat al de benen te nemen en te dreigen met een tegenstem van NSC."