Nederland vreest recessie: massaal hand op de knip door handelsoorlog

De zorgen over de gevolgen van de wereldwijde handelsoorlog nemen toe. Uit representatief panelonderzoek van Hart van Nederland blijkt dat 66 procent van de Nederlanders denkt dat onze economie schade oploopt door de oplopende spanningen, onder meer door de importheffingen van de Verenigde Staten.

De Nederlandse economie zou volgens eerdere verwachtingen nog met 1,5 procent groeien in 2025, en met 1,6 procent in 2026. Maar volgens de meerderheid van de ondervraagden zal dat niet gehaald worden. 23 procent verwacht dat de economie wel blijft groeien, maar minder hard dan voorspeld. 43 procent vreest zelfs dat ons land in een recessie terechtkomt als gevolg van de handelsoorlog. Slechts 4 procent denkt dat Nederland juist zal profiteren van het protectionisme en sterker zal groeien dan voorspeld.

Hoe zal de Nederlandse economie zich dit jaar ontwikkelen? Panel Meer groeien dan verwacht (meer dan 2% groei) 4% Geen grote veranderingen (1-2% groei) 14% Iets minder hard groeien dan verwacht (0-1% groei) 23% Lichte recessie (0-1% krimp) 21% Zware recessie (1-2% krimp) 12% Nog hardere krimp (meer dan 2% krimp) 10% Weet ik niet 16%

Hand op de knip

De angst voor economische schade lijkt ook direct invloed te hebben op het gedrag van consumenten. 44 procent van de ondervraagden zegt voorzichtiger te worden met uitgaven door de internationale onzekerheid. Nog eens 22 procent geeft aan al zo weinig te besteden te hebben, dat bezuinigen simpelweg geen optie meer is. Slechts 27 procent verwacht geen invloed van de handelsspanningen op het eigen leven.

Nederlanders maken zich vooral zorgen omdat ons land, na Singapore, de meeste producten exporteert per hoofd van de bevolking. Juist daarom is de open Nederlandse economie extra kwetsbaar voor ontwrichtende handelsconflicten, zoals die tussen de VS en China. De maatregelen van de Amerikaanse president Trump, met importheffingen tot wel 34 procent op goederen uit China en 20 procent op Europese producten, worden dan ook overwegend negatief ontvangen: 81 procent van de Nederlanders is ertegen.

De handelsoorlog leidt volgens economen bovendien tot onrust op de aandelenmarkten, dalende investeringen en druk op pensioenen. Die onzekere vooruitzichten lijken de kooplust verder te temperen.