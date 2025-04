Trump straft Europa met forse importheffingen: dit ga jij ervan merken

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een harde stap gezet: hij wil dat er 20 procent extra belasting komt op alles wat Europa naar de VS exporteert. Volgens hem heeft Europa jarenlang oneerlijk gehandeld en moeten de Amerikanen dat nu rechtzetten. "Dit wordt de gouden eeuw van Amerika", beloofde hij.

In Nederland wordt met argusogen gekeken naar deze plannen. VVD-leider Dilan Yeşilgöz zegt op X: "Niemand is gebaat bij een handelsoorlog." Ze noemt het plan "verre van bevrijdend" en waarschuwt dat het juist schadelijk is, voor bedrijven én voor consumenten.

Wat gaan wij er van merken?

Als Nederlandse bedrijven hun producten straks moeilijker in Amerika kwijt kunnen, kan dat banen kosten. Denk aan boeren, techbedrijven en fabrikanten. En als Europa straks ook met tegenmaatregelen komt, zoals hogere invoerbelastingen op Amerikaanse spullen, dan wordt het hier in de winkels ook duurder. Apple-producten, Levi's-spijkerbroeken, auto's uit de VS – dat alles zou meer kunnen gaan kosten.

"Handelsoorlog kent alleen maar verliezers, omdat het leidt tot een stijging van de prijzen aan beide kanten", zei GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmers daar woensdagavond over bij talkshow Bar Laat.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Niet alleen Europa

Trump treft niet alleen Europa. Chinese producten krijgen 34 procent extra belasting bij de grens, Japanse 24 procent. Voor andere landen komt er een standaardheffing van 10 procent. Hij beschuldigt andere landen ervan dat ze de VS jarenlang hebben "geplunderd" en "beroofd". Met de nieuwe heffingen, zegt hij, zullen biljoenen aan belastinginkomsten binnenstromen.