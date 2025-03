Wilders: 'Aan anti-Trump stemming heeft niemand iets'

Na de ongekende openbare ruzie tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in het Witte Huis reageerde PVV-leider Geert Wilders nog terughoudend, terwijl andere fractieleiders zich vierkant achter Oekraïne schaarden. Een dag later betuigt hij toch steun aan Zelensky.

"'Natuurlijk steunt de PVV Oekraïne en met overtuiging", laat Wilders weten. Maar volgens hem wordt weinig bereikt met afgeven op Trump omdat het een einde van de oorlog niet dichterbij brengt. "Aan de hysterische anti-Trump stemming heeft niemand iets. Zonder de VS komt er geen vrede, geen veiligheidsgaranties, helemaal niets. Het is in ons belang de VS en Oekraïne weer on speaking terms aan tafel te krijgen."

Vrijdag na de onenigheid tussen beide staatshoofden hield Wilders zich nog op de vlakte. Toen bleef het nog bij een tweet met de tekst: "Fascinerende tv, maar niet per se de beste manier om de oorlog te beëindigen, heren."

De PVV steunt Oekraïne sinds ze in het kabinet zit, daarvoor wilde de partij niets weten van hulp aan het land dat drie jaar geleden werd aangevallen door Rusland. De houding van de PVV ten opzichte van Kyiv blijft ook ambivalent. Tweede Kamerleden van de PVV retweeten vrijdagavond berichten die de uitvallen van Trump en zijn vicepresident J.D. Vance tegen Zelensky toejuichten.

Dat retweeten van die berichten leidde weer tot boze reacties van onder anderen Bente Becker, de vicefractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer. "Ik gruw ervan. Dit speelt Poetin in de kaart. Of deze PVV'er snapt dat niet en dat is zorgelijk. Of hij snapt het wel en dat is nog erger."

ANP