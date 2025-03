Yeşilgöz en oud-topdiplomaat zien vooropgezet plan in ruzie Trump en Zelensky

VVD-leider Dilan Yeşilgöz denkt dat er sprake is van een "vooropgezet plan" bij de wijze waarop de Amerikaanse president Donald Trump de Oekraïense president Volodymyr Zelensky vrijdag in het Witte Huis aanviel. "Dit was vooropgezet, daar ben ik van overtuigd", zei ze aan tafel bij Café Kockelmann.

Trump noemde Zelensky "ondankbaar en respectloos". "Dit heeft niks te maken met een ruzie", zei Yeşilgöz erover. Zij noemde het "politieke afpersing". Yeşilgöz zag Zelensky in het Oval Office zitten als "iemand die overeind probeert te blijven, zich koel probeert te houden, omdat hij weet wat er op het spel staat".

Zelensky was naar de Verenigde Staten gekomen om een deal te sluiten over het gebruik van Oekraïense bodemschatten door de VS. Die overeenkomst werd niet getekend. Trump heeft na afloop van de confrontatie gezegd dat hij niet klaar is om de gesprekken met Zelensky direct te hervatten.

Topdiplomaat

Oud-ambassadeur in Oekraïne, Robert Serry, vindt dat we vrijdag getuige zijn geweest van "het Amerikaanse verraad van Oekraïne". In het NOS-radioprogramma Met het Oog op Morgen zei hij "geschokt" te zijn over de publieke ruzie tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in het Witte Huis. "Ik vind het verschrikkelijk wat er is gebeurd", zei hij.

Voor Oekraïners zullen de gebeurtenissen in het Oval Office vrijdagavond "zeker" als verraad voelen, aldus Serry, ooit de eerste Nederlandse ambassadeur in het land. Zelensky kwam naar Washington met als doel een akkoord te sluiten over mineralen in het land, maar dat liep fout.

Net als Yeşilgöz vermoed hij een vooropgezet plan. "Het lijkt erop dat Zelensky in de val is gelokt", zei Serry, daarbij benadrukkend dat hij "dat natuurlijk niet kan bewijzen". De Oekraïense president werd "gefileerd" door Trump en vicepresident J.D. Vance, die Serry vergelijkt met "pitbulls". Zelensky heeft zich "een beetje" uit de tent laten lokken, aldus Serry.

"We kunnen Trump niet meer beschouwen als de leider van de vrije westerse wereld", zei Serry ook bij Met Het Oog op Morgen. "Moeten we dat nog kunnen geloven, na alles wat er gebeurd is?" Hij vroeg zich hardop af of Trump een president is die "ons verdedigt, die onze waarden verdedigt".

De afgelopen dagen geloofde Serry dat het "misschien nog te lijmen was", nadat Trump Zelensky eerder al een dictator had genoemd. De oud-ambassadeur hield hoop dat "Oekraïne misschien niet voor de bus wordt gegooid en krachtig genoeg kan blijven om te overleven". Na het conflict in het Witte Huis "lijkt dat te zijn mislukt".

Hart van Nederland/ANP