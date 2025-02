Schoof herhaalt steun Oekraïne na ruzie Zelensky in Witte Huis

Na de ruzie tussen Volodymyr Zelensky en Donald Trump in het Witte Huis spreekt ook premier Dick Schoof zijn steun uit voor de Oekraïense president. "Nederland steunt Oekraïne onverminderd. Juist nu", schrijft hij op X.

Schoof schrijft verder op X: "We willen een duurzame vrede en een einde aan de agressie-oorlog die Rusland is gestart. Voor Oekraïne, voor al haar inwoners en voor Europa." De Amerikaanse president Trump zei na de uit de hand gelopen ontmoeting via zijn platform Truth Social dat Zelensky niet bereid is tot vrede "als de Verenigde Staten erbij betrokken zijn".

Vrijdag zei Schoof dat hij Trump twee keer heeft kunnen spreken voordat hij president was. "Ik spreek de verwachting uit dat ik dat op korte termijn vermoedelijk telefonisch ook kan doen."

De discussie over de Nederlandse militaire betrokkenheid in Oekraïne laait opnieuw op nu de Tweede Kamer zich buigt over een mogelijke inzet na een vredesregeling. In de video hierboven delen verschillende Nederlanders hun mening hierover.

Fractievoorzitters

Ook fractievoorzitters uit de Tweede Kamer nemen het op X op voor de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, nadat een ontmoeting met zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump ontspoorde. "Diep respect voor president Zelensky", schrijft VVD-leider Dilan Yeşilgöz. Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA): "Vandaag zag ik iemand eervol, moedig en fatsoenlijk de belangen van zijn land verdedigen in het Witte Huis."

"U gokt met een derde wereldoorlog", zei Trump in het Witte Huis tegen Zelensky. "Wat u doet, is respectloos tegen dit land." Vicepresident JD Vance viel hem bij. "U zou de president moeten bedanken." Zelensky vroeg Vance: "Bent u ooit in Oekraïne geweest?"

Krachtig

Pieter Omtzigt van NSC noemt het krachtig hoe Zelensky zich staande weet te houden in het Witte Huis. "Na drie jaar intensief strijden voor zijn land, in deze onwerkelijke en ongastvrije setting." D66-leider Rob Jetten spreekt van een nieuw dieptepunt. "De man die Oekraïne te vuur en te zwaard heeft verdedigd, wordt ordinair beledigd door Trump en Vance."

"President Zelensky staat moedig in het Witte Huis, terwijl zijn land Oekraïne vecht voor vrijheid en onze gedeelde waarden", reageert Mirjam Bikker van de ChristenUnie. Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren): "Zelensky toont het leiderschap dat de VS absoluut niet heeft."

CDA-leider Henri Bontenbal vindt het "schokkend dat de VS op deze wijze met Zelensky omgaan", schrijft hij. "Moedig hoe hij voor de toekomst van zijn land opkomt. Een toonbeeld van moreel leiderschap." Laurens Dassen (Volt) spreekt van een "schandalige wanvertoning" in een bericht op Bluesky. "Zelensky, de echte leider in de strijd voor vrijheid en democratie, wordt door Trump en Vance op schandalige manier behandeld."

ANP