Nederlandse troepen naar Oekraïne? Nederland is verdeeld, reservist Jogchem is zeker

De discussie over de Nederlandse militaire betrokkenheid in Oekraïne laait opnieuw op nu de Tweede Kamer zich buigt over mogelijke inzet na een vredesregeling. De Verenigde Staten hebben vorige week gesuggereerd dat Europa meer verantwoordelijkheid moet nemen, en een vredesmacht is daarbij een optie. Dit raakt direct de vraag of Nederland bereid is militair personeel te sturen, en hoe groot de steun daarvoor is in de samenleving.

Het debat gaat niet alleen over Oekraïne, maar ook over bredere defensievraagstukken. Moet Nederland meer investeren in defensie? Is herinvoering van een vorm van dienstplicht noodzakelijk? En hoe denken Nederlanders over een militaire inzet in eigen land versus een inzet in conflictgebieden zoals Oekraïne?

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Terwijl de politiek zich buigt over militaire inzet, zijn er in Nederland reservisten die al een bijdrage leveren aan defensie. Een van hen is Jogchem Bagijn. Hij heeft een bouwbedrijf en combineert dat met zijn rol als reservist.

"Ik heb vroeger in dienst gezeten, bij de allerlaatste lichting", vertelt Jogchem. "Daarna ging ik de bouw in, maar het bleef kriebelen. In 2019 heb ik me aangemeld als reservist. Wat me aanspreekt aan het reservist zijn, is de afwisseling: ik werk veel achter een computer, maar Defensie vraagt ook iets fysieks van je. Het is een goede stok achter de deur om fit te blijven. Bovendien zie ik het als een maatschappelijke bijdrage, een soort vrijwilligerswerk met een kleine vergoeding."

Het gevoel dat je nodig bent als reservist is alleen maar versterkt door de inval in Oekraïne, gaat Jogchem verder. "Ik merk dat ook bij andere reservisten, zelfs oud-dienstplichtigen bellen mij op met de vraag: kunnen we iets doen?"

Defensie blijft altijd een beetje bij je. Jogchem

Jogchem merkt bij mensen die niet voor Defensie werken dat ze zich afvragen of het spannend is. "Ik zeg altijd: als je richting de 50 gaat, word je niet meer in de frontlinie gestuurd. Maar ik ben wel twee keer in Irak geweest. Het is een soort hobby waar je met grote interesse instapt. Ik heb nog steeds een appgroep met jongens van 30 jaar geleden, en eens per jaar komen we samen. Defensie blijft altijd een beetje bij je.”

Wat vinden Nederlanders?

Hart van Nederland heeft een peiling gehouden over de Nederlandse rol in Oekraïne. Een troepenmacht onder Europese vlag? Extra geld voor Defensie? Herinvoering van de dienstplicht? De meningen zijn verdeeld.

Uit cijfers van het Hart van Nederland-panel blijkt dat 49 procent van Nederland vindt dat Nederland soldaten mag leveren voor een troepenmacht ter verdediging van Oekraïne. 43 procent wil dat Nederland extra geld vrijmaakt voor Oekraïne in aanloop naar de vredesonderhandelingen en 57 procent wil dat Nederland Oekraïne ook na een eventuele vrede in algemene zin blijft ondersteunen.

Bij Nieuws van de Dag sprak defensieverslaggever Silvan Schoonhoven over de laatste ontwikkelingen: