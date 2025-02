Nederland open voor deelname vredesmacht Oekraïne, maar 'op twee voorwaarden'

Nederland kijkt positief naar deelname aan een vredesmacht die Oekraïne na een akkoord met Rusland moet beschermen, zegt premier Dick Schoof. "We snappen dat we als Europa hier iets moeten", zei Schoof op de grote veiligheidsconferentie in München.

Schoof noemt wel "twee heel belangrijke voorwaarden". Het mandaat van zo'n missie moet "volstrekt helder" zijn. En de troepen moeten kunnen rekenen op Amerikaanse "back-up. Want als het stevig uit de hand loopt in een situatie, moet je wel op de Amerikanen kunnen rekenen ten opzichte van Rusland."

Momenteel leven ruim 92.000 Oekraïners tussen 15 jaar en 65 jaar oud in ons land. De helft werkt in de zakelijke dienstverlening, waar ook uitzendbureaus onder vallen. Daar gaat de video boven aan dit artikel over.

Die voorwaarden heeft Schoof de Amerikaanse Oekraïne-gezant ook voorgelegd, zegt hij. Die zou een welwillende indruk hebben gemaakt.

Blijven vechten?

Donderdag peilde Hart van Nederland of mensen vinden dat Oekraïne moet blijven vechten. Een nipte meerderheid van de Nederlanders zei daarop 'ja', ondanks de oproep van de Verenigde Staten om concessies te doen in ruil voor vrede.

Uit een representatieve peiling onder 2.560 respondenten van het Hart van Nederland-panel bleek dat 52 procent tegen de Amerikaanse lijn ingaat en vindt dat Oekraïne zijn bezette gebieden niet moet opgeven, ook al duurt de strijd daardoor langer.

Hart van Nederland/ANP