Nipte meerderheid Nederlanders wil dat Oekraïne doorvecht en geen land opgeeft

Een nipte meerderheid van de Nederlanders vindt dat Oekraïne moet blijven vechten en geen land moet opgeven aan Rusland. Dit ondanks de oproep van de Verenigde Staten om concessies te doen in ruil voor vrede. Dat blijkt uit een peiling onder het Hart van Nederland-panel.

Momenteel leven ruim 92.000 Oekraïners tussen 15 jaar en 65 jaar oud in ons land. De helft werkt in de zakelijke dienstverlening, waar ook uitzendbureaus onder vallen. Daar gaat de video boven aan dit artikel over.

Uit een representatieve peiling onder 2.560 respondenten van het Hart van Nederland-panel blijkt dat 52 procent tegen de Amerikaanse lijn ingaat en vindt dat Oekraïne zijn bezette gebieden niet moet opgeven, ook al duurt de strijd daardoor langer. Daarnaast maken veel Nederlanders zich zorgen over de veiligheidssituatie nu de VS zich minder wil richten op Europa en meer op China.

De Amerikaanse uitspraken van defensieminister Hegseth dat Oekraïne grondgebied en NAVO-ambities moet opgeven leidt tot felle reacties in Europa en in Nederland. Minister van Defensie Ruben Brekelmans vindt het onverstandig dat “al onze standpunten open op tafel” liggen. De peiling laat zien dat veel Nederlanders die zorgen delen en zich door deze ontwikkelingen juist minder veilig voelen.

Op de vraag of Oekraïne land moet afstaan om tot vrede te komen, antwoordt 52 procent van de panelleden dat Oekraïne geen land moet opgeven en in plaats daarvan zou moeten doorvechten. 37 procent vindt dat Oekraïne gehoor moet geven aan de Amerikaanse oproep om zo snel mogelijk tot vrede te komen en daarbij bezet gebied en de wens tot NAVO-lidmaatschap op moet geven. 11 procent had een andere mening.

De Nederlandse steun om Oekraïne te laten doorvechten is na de uitspraken van de Amerikaanse defensieminister flink toegenomen. Zo was vorige week nog slechts 42 procent van de panelleden voor doorvechten, en vond nog eens 42 procent dat Oekraïne land moest opgeven. Zo’n 16 procent gaf bij dit onderzoek aan het niet te weten.

Nederlandse militaire steun

Naast de vraag over Oekraïnes toekomst, speelt ook de discussie over de rol van Nederland. De VS heeft aangegeven dat Europa meer verantwoordelijkheid moet nemen en zelf militair aanwezig moet zijn in Oekraïne.

Minister van Defensie Ruben Brekelmans heeft al aangegeven dat Europa meer op eigen benen moet staan, maar hij wil nog niet vooruitlopen op de vraag of Nederland bereid zou zijn troepen te sturen. Daarover is Nederland sterk verdeeld:

32 procent van de ondervraagden vindt dat Nederland daadwerkelijk soldaten zou moeten leveren voor een vredesmacht in Oekraïne, waarvan 4 procent vindt dat er nu al soldaten naar het land zouden moeten.

35 procent wil Oekraïne wel blijven steunen, maar zonder troepen te sturen.

29 procent is tegen verdere Nederlandse ondersteuning van Oekraïne.

4 procent had een andere mening.

Groeiende onveiligheidsgevoelens door Amerikaanse standpunt

De wijziging in de Amerikaanse houding heeft een merkbare impact op hoe Nederlanders naar hun eigen veiligheid kijken. Maar liefst 55 procent van de ondervraagden zegt zich door deze ontwikkelingen onveiliger te voelen. Daartegenover staat 23 procent die geen verschil merkt en 15 procent die zich juist veiliger voelt. De overige 7 procent weet niet hoe ze zich bij de situatie voelen.

De belangrijkste reden die mensen noemen voor hun toegenomen onveiligheidsgevoel, is de vrees dat Rusland zich hierdoor gesterkt voelt en mogelijk verder zal oprukken. Ook speelt mee dat veel mensen bang zijn dat Nederland en Europa minder op de steun van de Verenigde Staten kunnen rekenen, waardoor we meer op onszelf aangewezen zijn.

Aan de andere kant voelen sommige Nederlanders zich juist veiliger door de Amerikaanse uitspraken. Zij hopen dat een vredesakkoord met Rusland de oorlog beëindigt en daarmee de dreiging vermindert. Daarnaast is er een groep die het juist goed vindt dat Nederland meer verantwoordelijkheid neemt voor de eigen defensie, in plaats van afhankelijk te blijven van de VS.

Europese verdeeldheid over Amerikaanse koerswijziging

De Amerikaanse koerswijziging heeft in Europa geleid tot woedende reacties. De Duitse minister van Defensie Boris Pistorius heeft laten weten dat hij het onbegrijpelijk vindt dat de VS nu al concessies doet aan Rusland, nog voordat vredesonderhandelingen zijn begonnen. Hij noemde het 'naïef' om te denken dat Rusland geen gevaar meer vormt voor Europa. Ook minister Brekelmans uitte kritiek en vindt dat het onverstandig is om “al onze standpunten open op tafel” te leggen.

