Angst voor oorlog met Rusland neemt af, maar nog niet alle zorgen zijn verdwenen

De angst voor een oorlog tussen Nederland en Rusland is afgenomen. Dat blijkt uit representatief onderzoek van het Hart van Nederland-panel onder 3.430 deelnemers. In maart 2024 was nog 33 procent bang dat Nederland bij het conflict betrokken zou raken, nu is dat gedaald naar 23 procent.

Op dit moment denkt 66 procent van de ondervraagden niet dat Nederland in een militair conflict met Rusland verwikkeld zal raken. Toch maakt een deel van de bevolking zich nog steeds zorgen.

"Onze regering en hun overlords in Brussel zijn al sinds dag één uit op een direct conflict met Rusland. Dus dat gaat vanzelf gebeuren", aldus een deelnemer in een reactie. Een ander wijst juist naar voortdurende Russische oorlogsdrang: "Als Rusland wint bestaat de kans dat de landen in Europa door de Russen ook aangevallen worden om Rusland nog groter te maken." Het verlies van Rusland is volgens deze deelnemer de enige manier om verdere strijd te voorkomen.

Even is de Nederlandse kok Edward, die al sinds het begin van de oorlog aan de frontlinie de Oekraïense troepen van eten voorziet, terug in ons land. In een exclusief interview spreekt hij met Hart van Nederland over zijn verwachtingen voor de strijd dit jaar, hierboven te zien. Zorgt de Amerikaanse president Trump zoals beloofd voor vrede, denkt hij?

Doorvechten

De steun onder Nederlanders voor het doorvechten van Oekraïne tegen Rusland neemt daarnaast ook af. Waar in maart 2024 nog 53 procent van de ondervraagden vond dat Oekraïne de strijd moest voortzetten, is dat nu gedaald naar 42 procent.

Tegelijkertijd vindt een even grote groep (42 procent) dat Oekraïne zo snel mogelijk vredesonderhandelingen moet beginnen, zelfs als dat betekent dat delen van het land aan Rusland of aan door Rusland gesteunde staten worden afgestaan. De overige 16 procent geeft aan niet te weten wat Oekraïne het beste kan doen.

Verwoesting voorkomen

Uit reacties van deelnemers blijkt dat steeds meer mensen verdere verwoesting willen voorkomen. Tegelijkertijd vinden zij het moeilijk te verkroppen dat Rusland daarmee krijgt waar het de oorlog voor is begonnen. "De oorlog in Oekraïne is begonnen door Rusland om het land te veroveren, toegeven is een hele moeilijke. Je gaat je afvragen waarvoor al die mensen dan gesneuveld zijn, zowel militairen als burgers. Komt Rusland er dan mee weg? Dat is niet goed te keuren," aldus een bezorgde deelnemer.

Ook vinden meerdere deelnemers dat Westerse mogendheden zelf bijdragen aan voortdurende spanningen. "De EU moet snel stappen zetten om weer tot vrede met Rusland te komen en niet meegaan in de oorlogsdrijverij van de VS en NAVO, ook tegen China", schrijft een deelnemer.