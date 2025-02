Steeds meer Oekraïners hebben baan in Nederland, bloementeler Chris is er blij mee

Gevluchte Oekraïners doen het goed in ons land. 6 op de 10 Oekraïners werkt in loondienst, maakte het CBS maandag bekend. Het zijn ongeveer evenveel mannen als vrouwen en de meesten werken fulltime met een flexibel contract. Hart van Nederland ging langs bij bloementeler Chris Doelman, die acht Oekraïners in dienst heeft.

"Het is een win-win situatie. Zij hebben een inkomen en iets te doen overdag en ik heb goeie werknemers. Ik heb ze ook al na een paar maanden een vast contract gegeven", vertelt Chris.

Momenteel leven ruim 92.000 Oekraïners tussen 15 jaar en 65 jaar oud in ons land. De helft werkt in de zakelijke dienstverlening, waar ook uitzendbureaus onder vallen. Vluchtelingenwerk is blij met deze cijfers. Het is belangrijk dat vluchtelingen kunnen werken, iets te doen hebben en mensen ontmoeten.

"Dit is goed om te zien. We maken ons altijd hard voor arbeidsparticipatie van vluchtelingen, uit Oekraïne, maar ook van vluchtelingen van buiten de Europese Unie", zegt Lolkje de Vries van Vluchtelingenwerk. Als ze kunnen werken", kunnen ze in hun onderhoud voorzien en het is een kans om de taal te leren. We zouden dus het liefste zien dat alle vluchtelingen zo snel mogelijk kunnen werken."

Vast contract

Het mooie is dat steeds meer Oekraïense werknemers een vast contract krijgen, gaat De Vries verder. "Maar er zijn ook nog steeds veel tijdelijke contracten, dat heeft nog wel onze zorg. Daarnaast werken veel Oekraïners onder hun niveau, dat zou ook nog beter kunnen."