Stopt Trump de oorlog met Oekraïne? Nederlandse kok aan het front is sceptisch

Alle ogen van de wereld zijn maandag gericht op Washington, waar Donald Trump zich laat beëdigen als de 47e president van Amerika. Het is de vraag hoe zijn invloed zich zal laten gelden in brandhaarden zoals het Midden-Oosten of, dichter bij huis, in het strijdgewoel in Oekraïne.

Edward Hirschfeld kookt al sinds het begin van de oorlog in Oekraïne dagelijks maaltijden voor honderden soldaten aan het front. Hij is nu op een geheime locatie in Nederland, maar in februari keert hij terug naar de frontlinie. In een exclusief interview met Hart van Nederland vertelt hij over de situatie daar en de gevaren die op de loer liggen.

Hij lijkt zich weinig zorgen te maken over zijn eigen veiligheid, maar des te meer over de mensen die daar wonen en werken: zowel militairen als burgers in de oorlogsgebieden kampen met een ernstig tekort aan essentiële hulpgoederen. "De nood is groter dan ooit, en wat wordt gestuurd, komt vaak niet aan."

Honderden militairen voeden

Deze Nederlandse pitmaster heeft zich volledig geïntegreerd in de Oekraïense oorlogsinspanningen. Hij is een creatieve veldkok die met minimale middelen dagelijks honderden militairen voedt aan de frontlinie. Hij vertelt niet alleen over de menselijke veerkracht en het leed dat zich daar afspeelt, maar ook over de enorme logistieke uitdagingen waarmee hulpverleners in Oekraïne worden geconfronteerd. Hij stelt dat veel hulpgoederen die vanuit Europa worden gestuurd, niet de mensen in Oekraïne bereiken. Daar waar die spullen juist het hardst nodig zijn.

Over Trump kan hij kort zijn: de man is onvoorspelbaar. "We moeten er maar mee werken. Het leeuwendeel van zijn aanhangers is anti-Russisch. Niemand die weet wat er gaat gebeuren als hij straks de baas is. Het lijkt dat hij daar een oorlogsindustrie op poten wil zetten, maar alles is speculeren."