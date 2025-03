Zuid-Limburgs dorp in opstand tegen mogelijk bezoek Donald Trump

Een mogelijk bezoek van Donald Trump aan de Amerikaanse begraafplaats in Margraten leidt tot felle protesten in Zuid-Limburg. Inwoners en lokale partij PRO Eijsden-Margraten hebben een petitie gestart om het bezoek van de president te voorkomen.

Hoe ver ging Trump begin deze maand in zijn ontmoeting met Zelensky? In de video hierboven legt imagodeskundige Sascha Bertus uit waarom zijn gedrag volgens haar ‘grenst aan pestgedrag’.

Aanleiding is een uitnodiging die in december is verstuurd door de provincie Limburg en de burgemeesters van Eijsden-Margraten en Maastricht, in het kader van de NAVO-top in juni en de herdenking van 80 jaar bevrijding. Hoewel nog niet vaststaat of Trump daadwerkelijk komt, is de weerstand nu al groot.

Volgens fractievoorzitter Sjanne Quellhorst van PRO hoort Trump daar niet thuis. "Een president die zijn eigen gesneuvelde soldaten 'suckers' en 'losers' noemt, ga je niet uitnodigen op een Amerikaanse begraafplaats om de vrijheid te vieren", zegt ze tegen L1. Ook wijst ze op Trump’s beleid waarin volgens haar mensen op afkomst of geaardheid werden uitgesloten.

George W. Bush

De begraafplaats in Margraten is een plek waar meer dan 8.000 Amerikaanse militairen liggen begraven. In 2005 was George W. Bush de eerste zittende president die er kwam. Of Trump tijdens de NAVO-top ook Margraten aandoet, is nog niet bekend. De gemeente Eijsden-Margraten laat weten dat een eventueel bezoek in overleg met de Nederlandse regering zal plaatsvinden.