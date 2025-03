Trump lovend over samenwerking met Rutte: 'De juiste man voor deze klus'

De Amerikaanse president Donald Trump heeft NAVO-topman Mark Rutte bij diens bezoek aan het Witte Huis overladen met lof. Rutte doet geweldig werk, herhaalde Trump een- en andermaal. "Ik wil dit deel van de beelden graag hebben voor mijn familie", grapte de Nederlandse secretaris-generaal.

Nederlandse politici reageerden vorige week bezorgd toen de VS stopte met militaire steun aan Oekraïne. Wilders waarschuwde voor chaos, terwijl premier Schoof vreesde dat Europa het gat niet kan vullen, zoals je ziet in bovenstaande video.

"Deze man kan niet anders dan geweldig werk verrichten", zei Trump. "Daarom heb ik voor hem gevochten. Ze hadden een andere kandidaat die ik niet mocht. Dit is de juiste man voor deze klus. Door deze man doet de NAVO het beter." Toen Rutte lachend vroeg om een opname van de lofzang om thuis te tonen, beloofde Trump hem die grif. "We zorgen dat je een filmpje krijgt."

Ook "afgelopen week heeft Rutte echt goed werk gedaan", zei Trump. Rutte bemiddelde onder meer na de aanvaring tussen Trump en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en maande Zelensky om de band met Trump te herstellen. "We hebben samen opgetrokken en hij heeft erg goed werk verricht. Dus ik ben daar heel blij mee", aldus Trump.

Meer geld in defensie

De Nederlandse NAVO-secretaris-generaal loofde Trump op zijn beurt voor het "doorbreken van de impasse" in de oorlog van Rusland tegen Oekraïne en voor het aansporen van de NAVO-landen om meer geld in defensie te steken. Dat was Trump met Rutte eens, maar het laatste was volgens hem ook de verdienste van "andere mensen onder wie Mark".

Rutte geldt als 'Trump-fluisteraar' sinds hij in 2018 de boze president aanraadde om te claimen dat dankzij hem de NAVO-landen veel meer aan defensie waren gaan uitgeven. Dat deed Trump toen prompt.

ANP