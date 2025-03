Imagodeskundige over ruzie Trump-Zelensky: ‘Grenst aan pestgedrag’

De ontmoeting tussen Donald Trump en Volodymyr Zelensky in het Witte Huis was meer dan een diplomatiek overleg: het werd een krachtmeting vol non-verbale signalen en machtsvertoon. Volgens imagodeskundige Sascha Bertus was vooral Trump erop uit om zijn dominantie te laten gelden.

Opvallend was de manier waarop beide leiders zich presenteerden. "Opvallend is dat Zelensky nooit een pak draagt, zelfs niet in zulke officiële settings. Hij blijft trouw aan zijn imago als strijder voor zijn volk, een leider in oorlogstijd," zegt Bertus tegen Hart van Nederland.

"Dit doet denken aan Winston Churchill, die tijdens de Tweede Wereldoorlog ook vaak in overall verscheen, een bewuste keuze om verbondenheid met het volk uit te stralen. Daartegenover staan de andere aanwezigen, die met hun formele kleding en starre houding soms ver verwijderd lijken van de realiteit en meer uit zijn op de confrontatie dan op verbinding."

'Aanpak Trump grenst aan pestgedrag'

Trump daarentegen had een compleet andere uitstraling. "Alles in zijn houding en gedrag draait om het neerzetten van zichzelf als de grote leider. Zijn aanpak grenst aan pestgedrag: met subtiele, maar doelbewuste steken brengt hij anderen uit balans en dwingt hij hen in een ondergeschikte positie. Trump zette hem letterlijk op zijn plaats, drukte hem figuurlijk op de knieën en domineerde hem fysiek door zijn lengte en dreigende lichaamshouding. Hij hing over Zelensky heen, gebruikte zijn handen nadrukkelijk en sprak steeds harder, waarmee hij zijn dominantie versterkte."

De impact van Trumps gedrag op Zelensky was volgens Bertus goed te zien. "In het begin was hij nog zoekend naar aansluiting, maar gaandeweg trok hij zich steeds meer in zichzelf terug. Het contact met Trump verwaterde, hij wist niet meer hoe hij moest reageren en verloor zichtbaar de energie om de interactie vol te houden."

Deze manier van politiek bedrijven past volgens Bertus bij een bredere trend van wereldleiders die hun macht openlijk willen uitstralen. "Gelukkig zien we deze manier van communiceren minder in Nederland, waar de politiek over het algemeen meer gericht is op inhoud en samenwerking dan op visueel machtsvertoon."